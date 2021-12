AC Milan – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (19.12.2021)

W najciekawszym meczu 18. kolejki Serie A, AC Milan zagra na w艂asnym obiekcie z Napoli. W ostatnim czasie forma obu ekip pozostawia wiele do 偶yczenia. Kt贸ra z dru偶yn zgarnie cenne trzy punkty? A mo偶e b臋dziemy 艣wiadkami remisu?

AC Milan – Napoli zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach zdoby艂 Milan. Mowa o wygranej z Geno膮 oraz Salernitan膮. Spotkanie z Udinese zako艅czy艂o si臋 remisem. Z kolei starcia z Fiorentin膮 i Sassuolo to ju偶 wygrane rywali. Aktualnie Milan jest na drugim miejscu w tabeli ze strat膮 czterech punkt贸w do Interu.

Czwart膮 pozycj臋 zajmuje Napoli, kt贸re w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach zanotowa艂o raptem jedno zwyci臋stwo, pokonuj膮c 4:0 Lazio. Spotkanie z Sassuolo zako艅czy艂o si臋 remisem 2:2. Starcia z Interem, Atalant膮 i Empoli to ju偶 wygrane przeciwnik贸w. Strata Napoli do drugiego miejsca wynosi trzy punkty. Oznacza to, i偶 po niedzielnym meczu mog膮 nast膮pi膰 istotne zmiany w g贸rnej cz臋艣ci tabeli.

AC Milan – Napoli nasze typy

Spodziewamy si臋 sporych emocji, a tak偶e kilku bramek. Zak艂adamy, 偶e obie dru偶yny strzel膮 gola.

AC Milan – Napoli | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.67 @ Superbet

AC Milan – Napoli | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.15 @ Superbet

AC Milan – Napoli kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

AC Milan wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.50

Napoli wygra, kurs: 3.10

AC Milan – Napoli fakty meczowe

Milan zanotowa艂 dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

Napoli wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich star膰 tych ekip, obie dru偶yny trafia艂y do siatki

AC Milan pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – AC Milan 1:1

AC Milan – Liverpool 1:2

AC Milan – Salernitana 2:0

Genoa – AC Milan 0:3

AC Milan – Sassuolo 1:3

Napoli pi臋膰 ostatnich spotka艅

Napoli – Empoli 0:1

Napoli – Leicester 3:2

Napoli – Atalanta 2:3

Sassuolo – Napoli 2:2

Napoli – Lazio 4:0

Typy na inny niedzielny mecz Serie A

Sampdoria zagra na w艂asnym obiekcie z Venezi膮

Sampdoria – Venezia typy (19.12.2021 niedziela 18:00)