Sevilla – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (21.12.2021)

Bardzo ciekawe spotkanie szykuje si臋 na Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla – Barcelona to zaleg艂o艣ci z pocz膮tku sezonu. W贸wczas na przeszkodzie stan臋艂y eliminacje w strefie CONMEBOL. Teraz dla obu ekip to szansa na popraw臋 swojej sytuacji w tabeli. Faworytem jednak b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy mog膮 zbli偶y膰 si臋 na odleg艂o艣膰 jednego meczu do lidera!

Sevilla – Barcelona zapowied藕 (wtorek, 21:30)

Ekipa Julena Lopeteguiego w weekend ogra艂a Atletico na w艂asnym stadionie. Skorzystali na potkni臋ciu Realu Madryt, wi臋c dzisiaj mog膮 doskoczy膰 ju偶 do lidera na trzy punkty. S膮 jedynym zespo艂em, kt贸ry w ostatnich tygodniach w zasadzie dotrzymuje kroku Realowi. Teraz jednak lekko nie b臋dzie, w ko艅cu na RSP przyje偶d偶a Barcelona. W ubieg艂ym sezonie Sevilla tam wygra艂a w ramach Pucharu Kr贸la i przegra艂a w lidze. Oba spotkania zako艅czy艂y si臋 wygranymi 2:0, jednej lub drugiej strony. Co ciekawe Sevilla w obecnym sezonie tylko raz zgubi艂a punkty u siebie w lidze. Mowa o niespodziewanym remisie z Alaves 2:2. Poza tym komplet siedmiu zwyci臋stw.

Barcelona ma ogromne k艂opoty z gr膮 na wyjazdach. 艢rednia 1pkt/wyjazd to jest kompromitacja dla takiego klubu. Paradoksalnie punktowali na naprawd臋 trudnych terenach. Remis w Bilbao, wygrana z Villarrealem. Trudno jednak np remis w Vigo uzna膰 za sukces, skoro roztrwonili trzybramkow膮 przewag臋! W miniony weekend wygrali 3:2 z Elche, ale te偶 dodali sobie emocji, prowadz膮c 2:0, a p贸藕niej nagle zrobi艂o si臋 2:2. Warto doda膰, 偶e ostatnich pi臋膰 goli dla dru偶yny Xaviego strzelali wychowankowie. W Pampelunie Nico i Abde, a przeciwko Elche Nico da艂 wygran膮, by wcze艣niej strzelali Ferran Jutgla i Gavi.

Sevilla – Barcelona kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Sevilla wygra, kurs: 2,45

Barcelona wygra, kurs: 2,95

Remis, kurs: 3,25

Sevilla – Barcelona fakty meczowe

Spotkanie drugiej z si贸dm膮 dru偶yn膮 LaLiga. Obie ekipy dzieli 10pkt: 37 do 27 na korzy艣膰 gospodarzy

To zaleg艂y mecz z 4. kolejki. W贸wczas odwo艂any ze wzgl臋du na p贸藕ne powroty graczy z eliminacji w strefie CONMEBOL

Sevilla u siebie ma bilans 7-1-0

Barcelona na wyjazdach zgarn臋艂a do tej pory 7pkt w siedmiu meczach i jest na 14. miejscu w tabeli wyjazdowej

W miniony weekend jedni i drudzy wygrali domowe mecze. Sevilla ogra艂a 2:1 Atletico, za艣 Blaugrana 3:2 Elche

Ostatnie spotkanie tych ekip to rewan偶owy p贸艂fina艂 Pucharu Kr贸la. Barca odrobi艂a wtedy dwubramkow膮 strat臋 z pierwszego meczu i wygra艂a po dogrywce 3:0

Sevilla – Barcelona typy

Otwarty mecz z bramkami po obu stronach – tak widzimy scenariusz na to spotkanie.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,77 BETFAN