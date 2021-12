Inter – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (22.12.2021)

Kolejny mecz do jednej bramki szykuje si臋 przed 艣wi臋tami we W艂oszech. Inter gra z Torino i b臋dzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Bez wzgl臋du na wynik tego spotkania ekipa Simone Inzaghiego pozostanie liderem na koniec 2021 roku.

Inter – Torino zapowied藕 (艣roda, 18:30)

Lider i aktualny mistrz jest w kapitalnej formie. Od derb贸w, w kt贸rych zremisowali 1:1, tylko wygrywaj膮 na w艂oskim podw贸rku. Mowa o sze艣ciu kolejnych triumfach. Pokonali Napoli, a potem m.in. by艂a Roma. Co ciekawe tylko w pierwszym z tych spotka艅 stracili dwa gole. Bilans za ten okres to 19:2 w bramkach i 18pkt. Dzi臋ki temu wr贸cili na pozycj臋 lidera i odjechali ju偶 na cztery punkty drugiemu Napoli. To znaczy, 偶e ju偶 mog膮 czu膰 si臋 zwyci臋zc膮 jesieni we W艂oszech. Warto jednak dobrze zapunktowa膰 r贸wnie偶 dzisiaj. Nowy rok rozpoczn膮 meczami m.in. z Lazio, Atalant膮 czy troch臋 p贸藕niej Milanem i Napoli.

Torino w po艂owie stawki i nie mo偶e narzeka膰 na swoj膮 postaw臋. W tym sezonie jest im zdecydowanie trudniej. Brakuje goli Andrei Belottiego. Tylko dwie sztuki i sporo kontuzji to naprawd臋 k艂opot dla klubu uzale偶nionego od swojej najwi臋kszej gwiazdy. Co ciekawe jednak nadrabiaj膮 defensyw膮. 18 straconych goli to czwarty wynik w lidze! K艂opotem zespo艂u jednak s膮 wyjazdy, na kt贸rych zdobyli zaledwie 5pkt… To nie daje wielkich nadziei dla ekipy z Turynu.

Inter – Torino kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Inter wygra, kurs: 1,32

Torino wygra, kurs: 8,60

Remis, kurs: 5,50

Inter – Torino fakty meczowe

Mecz lidera z 10. dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 18pkt: 43 do 25 na korzy艣膰 gospodarzy

Inter to najlepsza dru偶yna w meczach domowych. Zdobyli 20pkt w o艣miu meczach. To podobny wynik jak Torino, tyle 偶e w dziesi臋ciu grach

Toro na wyjazdach spisuj膮 si臋 bardzo s艂abo. Zdobyli ledwie 5 “oczek” w o艣miu spotkaniach

Obie ekipy s膮 w czo艂贸wce, je艣li chodzi o najlepsze defensywy. Inter jest drugi – 15 goli – a Torino czwarte – 18

Ostatni mecz tych dru偶yn sko艅czy艂 si臋 wynikiem 2:1 dla aktualnego mistrza W艂och

Inter – Torino typy

Wysoki kurs, a przy takiej formie lidera tabeli, trzeba spr贸bowa膰 p贸j艣膰 w艂a艣nie w t臋 stron臋.

Typ: Inter wygra do 0 @ 2,16 BETFAN