Saint-Etienne – Nantes 🇫🇷 Typy, kursy (22.12.2021)

Dziewi臋tnasta kolejka Ligue 1 przyniesie nam spotkanie dru偶yny z po艂owa tabeli z klubem, kt贸ry od d艂u偶szego czasu okupuje ostatnie miejsce w lidze. Saint-Etienne podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 ekip臋 Nantes. Czy gospodarzy sta膰 b臋dzie na odniesienie trzeciego w tym sezonie zwyci臋stwa?聽

Saint-Etienne – Nantes zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Kibice Saint-Etienne nie maj膮 w tym sezonie zbyt wielu powod贸w do rado艣ci. Ich ulubie艅cy s膮 dalecy od dobrej dyspozycji i po osiemnastu kolejkach, z dorobkiem zaledwie dwunastu punkt贸w, plasuj膮 si臋 na ostatnim miejscu w tabeli. Gospodarze stracili w tym sezonie ju偶 39 goli, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze. Ponadto, Saint-Etienne nie potrafi艂o ugra膰 cho膰by jednego punktu w 偶adnym z czterech ostatnich spotka艅. W meczu z Nantes r贸wnie偶 nie s膮 stawiani w roli faworyta.

Po rozegraniu osiemnastu kolejek Nantes plasuje si臋 na dziesi膮tym miejscu w tabeli. Bezwzgl臋dne postrzeganie dru偶yny go艣ci jako dziesi膮tej si艂y Ligue 1 mo偶e by膰 jednak z艂udne. Do podium Nantes traci bowiem sze艣膰 punkt贸w, a do pi膮tego miejsca ju偶 tylko trzy. Jedno zwyci臋stwo jest w stanie zapewni膰 dru偶ynie go艣ci awans o kilka pozycji. By膰 mo偶e szansa na to pojawi si臋 ju偶 w 艣rod臋, cho膰 stoj膮ce przed Nantes zadanie nie jest wcale proste.

Saint-Etienne – Nantes nasze typy

Bukmacherzy postrzegaj膮 szanse obu dru偶yn jako do艣膰 r贸wnie. Niemniej jednak wydaje si臋, 偶e minimalnym faworytem tego meczu b臋dzie Nantes.

Saint-Etienne – Nantes | Typ: Nantes 2.90 @ Superbet

Saint-Etienne – Nantes | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.97 @ Superbet

Saint-Etienne – Nantes kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Saint-Etienne, kurs: 2.55

remis, kurs: 3.30

wygrana Nantes, kurs: 2.90

Saint-Etienne – Nantes fakty meczowe

Saint-Etienne przegra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Nantes wychodzi艂o zwyci臋sko z dw贸ch ostatnich ligowych potyczek

Trzy z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich spotka艅 tych dru偶yn ko艅czy艂o si臋 remisem

Saint-Etienne – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lyon-La Duchere – Saint Etienne 0:1

Reims – Saint Etienne 2:0

Saint Etienne – Rennes 0:5

Brest – Saint Etienne 1:0

Saint Etienne – PSG 1:3

Nantes – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sochaux – Nantes 0:1

Nantes – Lens 3:2

Lorient – Nantes 0:1

Nantes – Marsylia 0:1

Lille – Nantes 1:1

