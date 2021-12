Grosicki: “Nie zrezygnowałem z reprezentacji”

Temat Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski wraca jak bumerang. W wywiadzie udzielonym serwisowi Sport Interia piłkarz odniósł się do swoich ostatnich występów i tego czy gra w reprezentacji to już dla niego zamknięty temat.

Kamil Grosicki zaliczył w ostatnim czasie kilka niezłych występów w PKO BP Ekstraklasie i błyskawicznie poskutkowało to powrotem tematu jego powołania do reprezentacji Polski. – Ja z reprezentacji nie zrezygnowałem, ale nic na siłę. Nie chcę, żeby kibice czy media wywierały presję na selekcjonerze. On decyduje, a Kamil Grosicki musi zasłużyć na powołanie swoją grą – twierdzi 33-latek.

“Nigdzie się nie wybieram”

Grosicki zapytany został również, czy gdyby na stole pojawiła się lukratywna oferta z innego klubu, to rozważyłby taką opcję – Nigdzie się nie wybieram. Ja i moja rodzina jesteśmy szczęśliwi tutaj w Szczecinie. Dla mnie walka o jak najwyższe cele z Pogonią to jest najważniejsze wyzwanie w karierze – skomentował.

Okazuje się również, że Kamil Grosicki mógł ponownie zawitać do Ekstraklasy już jakiś czas temu. – Tak była szansa na transfer zimą, ale było to trudne do zrealizowania. Wiedziałem o tym i ja, i prezesi Pogoni. Najlepszym rozwiązaniem było dołączenie do klubu latem i tak też się stało. Pół roku wcześniej inaczej patrzyłem na pewne sprawy. Byłem w Premier League i chciałem walczyć o grę na tym poziomie. Zdawałem sobie sprawę z tego, że zostając w Anglii, mogę nie dostać szansy wyjazdu na Euro, ale nie żałuję tego, bo to zbudowało mój charakter. Teraz jestem w Polsce i kibice czy dziennikarze mogą mnie oglądać i oceniać na co dzień. Wiem, że jestem na świeczniku i robię wszystko, aby o Grosickim mówiono w superlatywach – zapewnił skrzydłowy.

– Nie potrzebuję adwokata, ale cieszę się, że mam takie wsparcie w narodzie. Czytam i słyszę, jak kibice przekonują, że “Grosik” musi wrócić do reprezentacji i jest to bardzo miłe – skwitował komentarze sugerujące, że swoimi ostatnimi występami zapracował na ponowne powołanie do reprezentacji Polski