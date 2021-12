Hull – Blackburn 🇬🇧 Typy, kursy (26.12.2021)

W dwudziestej czwartej kolejce Championship zmierz─ů si─Ö ze sob─ů dwie dru┼╝yny, kt├│re znajduj─ů si─Ö na dw├│ch przeciwleg┼éych biegunach tabeli i prezentuj─ů ostatnio skrajnie r├│┼╝n─ů form─Ö. W drugi dzie┼ä ┼Ťwi─ůt Hull podejmie przed w┼éasn─ů publiczno┼Ťci─ů dru┼╝yn─Ö Blackburn.┬á

Hull – Blackburn zapowied┼║ (niedziela, 16:00)

Hull przegra┼éo w ostatnim czasie tylko raz, ale nie zmienia to faktu, ┼╝e Tygrysy plasuj─ů si─Ö dopiero na dziewi─Ötnastym miejscu w tabeli, zaledwie cztery punkty nad stref─ů spadkow─ů. Ten sezon zdecydowanie nie nale┼╝y do dru┼╝yny gospodarzy i je┼Ťli nic si─Ö nie zmieni to Hull mo┼╝e by─ç w obecnej kampanii skazane na walk─Ö o utrzymanie. Nieco poprawi─ç swoj─ů ligow─ů sytuacj─Ö Tygrysy b─Öd─ů mog┼éy ju┼╝ w najbli┼╝sz─ů niedziel─Ö, jednak bior─ůc pod uwag─Ö form─Ö rywala, to zadanie to nie b─Ödzie nale┼╝a┼éo do najprostszych.

Blackburn jest w ostatnich tygodniach zdecydowanie najlepsz─ů dru┼╝yn─ů w ca┼éej Championship. Go┼Ťcie wygrali ka┼╝de z pi─Öciu ostatnich spotka┼ä, zdobywaj─ůc w nic ┼é─ůcznie dwana┼Ťcie bramek i nie trac─ůc ani jednej. Tak fenomenalny bilans zdecydowanie zas┼éuguje na uznanie, tym bardziej je┼Ťli t─Ö doskona┼é─ů pass─Ö uda si─Ö przed┼éu┼╝y─ç w niedzielnym spotkaniu z Hull.

Hull – Blackburn nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest dru┼╝yna go┼Ťci i wydaje si─Ö, ┼╝e Blackburn powinno w niedziel─Ö bez problemu poradzi─ç sobie z Tygrysami.

Hull – Blackburn | Typ: Blackburn 2.37 @ Superbet

Hull – Blackburn | Typ: obie dru┼╝yny strzel─ů gola – nie 2.0 @ Superbet

Hull – Blackburn kurs bukmacher├│w

Bukmacher Superbet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Hull, kurs: 3.0

remis, kurs: 3.40

wygrana Blackburn, kurs: 2.37

Hull – Blackburn fakty meczowe

Blackburn wygra┼éo ka┼╝de z pi─Öciu ostatnich spotka┼ä, nie trac─ůc w nich gola

Hull przegrało tylko jeden z pięciu ostatnich meczów

Go┼Ťcie strzelili w tym sezonie ju┼╝ 41 bramek, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze

Hull – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Nottingham – Hull 2:1

Hull – Bristol City 2:2

Reading – Hull 1:1

Hull – Millwall 2:1

Cardiff – Hull 0:1

Blackburn – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Blackburn – Birmingham 4:0

Bournemouth – Blackburn 0:2

Blackburn – Preston 1:0

Stoke – Blackburn 0:1

Blackburn – Peterborough 4:0

