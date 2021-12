Ireneusz Mamrot zwolniony z Jagiellonii!

Święta za pasem, polskie rozgrywki piłkarskie zapadły w zimowy sen, ale niektóre kluby Ekstraklasy decydują się jeszcze na przedświąteczne roszady. Jagiellonia ogłosiła dzisiaj, że z posadą szkoleniowca białostoczan pożegnał się Ireneusz Mamrot.

Wydawało się, że pomimo nie najlepszych wyników, jakie w ostatnim czasie notowała Jagiellonia, Ireneusz Mamrot zdoła zachować posadę selekcjonera przynajmniej do pierwszych meczów rundy wiosennej. Tak się jednak nie stało i władze białostockiego klubu podjęły decyzję o rozstaniu się ze szkoleniowcem.

Nieudany powrót

Była to już druga przygoda Ireneusza Mamrota z Jagiellonią. Mamrot po raz pierwszy objął zespół z Białegostoku w 2017 roku i zasiadał na ławce trenerskiej przez przeszło dwa lata. W międzyczasie 51-latek prowadził jeszcze Arkę Gdynia i ŁKS Łódź. Do Białegostoku wrócił w czerwcu i poprowadził Jagiellonię w 20 spotkaniach. Po rundzie jesiennej białostoczanie zajmują jedenaste miejsce w tabeli i władze klubu uznały, że nie jest to satysfakcjonujący wynik.

Jagiellonia to już siódmy ekstraklasowy klub, w którym w tym sezonie doszło do zmiany szkoleniowca. Wcześniej z posadą posadą pożegnali się: Piotr Stokowiec (Lechia Gdańsk), Czesław Michniewicz i Marek Gołębiewski (Legia Warszawa), Piotr Tworek (Warta Poznań), Michał Probierz (Cracovia), Mariusz Lewandowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) i Dariusz Żuraw (KGHM Zagłębie Lubin).