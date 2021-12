Nawałka gotowy do objęcia reprezentacji. Postawił jednak zaskakujący warunek

Nie minął jeszcze rok od momentu zatrudnienia Paulo Sousy, a Polski Związek Piłki Nożnej zmuszony jest poszukiwać następcy Portugalczyka. Wśród głównych kandydatów do przejęcia schedy po Sousie wymienia się przede wszystkim Adama Nawałkę. Były selekcjoner byłby gotów przystać na tę propozycję, jeśli tylko PZPN zgodzi się na jeden nietypowy warunek.

Adam Nawałka zgodziłby się objąć reprezentację Polski, jeśli tylko otrzymałby zapewnienie, że będzie mógł zrezygnować z posady po rozegraniu marcowych baraży. Oznacza to, że nawet jeśli Nawałce udałoby się zakwalifikować na katarski mundial, to i tak PZPN zmuszony byłby poszukiwać kolejnego selekcjonera, który przygotowałby biało-czerwonych do mistrzostw świata.

Selekcjoner tymczasowy

Wciąż nie wiadomo jaka przyszłość czeka Paulo Sousę, ale wydaje się być pewne, że Portugalczyk nie poprowadzi już reprezentacji Polski w żadnym spotkaniu. W obliczu tego PZPN stanął przed poważnym dylematem. W ciągu najbliższych dni trzeba będzie wytypować szkoleniowca, który poprowadzi reprezentację Polski w barażowym meczu z Rosją. Jak już wiemy, gotów do podjęcia się tego zadania jest Adam Nawałka. Powrót byłego szkoleniowca Górnika Zabrze na ławkę reprezentacji Polski jest jednak tylko opcją tymczasową. Niezależnie od wyniku, który nasza kadra osiągnie w barażach, w kwietniu ponownie trzeba będzie wskazać nazwisko nowego selekcjonera.

Przypomnijmy, że Adam Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018 i pozostaje jedynym selekcjonerem, który w XXI wieku był w stanie dotrzeć z reprezentacją Polski do fazy pucharowej wielkiego turnieju. Po nieudanych mistrzostwach świata w 2018 roku Nawałka zrezygnował z prowadzenia kadry. Selekcjoner przeczuwał, że reprezentację czeka rychła zmiana pokoleniowa i obawiał się jej negatywnych skutków. Dziś pojawia się szansa, by Adam Nawałka ponownie zasiadł na ławce trenerskiej biało-czerwonych.