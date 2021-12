Southampton – Tottenham 🇬🇧 Typy, kursy (28.12.2021)

Pod wodz膮 Antonio Conte zesp贸艂 Tottenhamu powoli wraca do szerokiej ligowej czo艂贸wki. Dru偶yna z p贸艂nocnego Londynu chce teraz ugruntowa膰 swoj膮 pozycj臋 w czubie, walcz膮c o istotne punkty na obiekcie Southampton.

Southampton – Tottenham zapowied藕 (wtorek, 16:00)

Dzi臋ki serii sze艣ciu spotka艅 bez pora偶ki, “Koguty” mimo trzech zaleg艂ych spotka艅 doszlusowa艂y do czo艂owej pi膮tki w lidze. Na ten moment Tottenham zamyka szeroko pojmowan膮 stref臋 pucharow膮, trac膮c sze艣膰 punkt贸w do lokalnych rywali, Arsenalu. Ta r贸偶nica mo偶e jednak zosta膰 szybko zniwelowana 鈥 atutem dru偶yny Conte pozostaj膮 trzy zaleg艂e spotkania, w kt贸rych wygrana mo偶e pozwoli膰 na wyprzedzenie “Kanonier贸w”.

By jednak tego dokona膰, nie mo偶na potkn膮膰 si臋 z Southampton. W Boxing Day gospodarze wr贸cili na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋, po zaci臋tej walce pokonuj膮c 3:2 faworyzowany zesp贸艂 West Hamu 鈥 aktualnie zreszt膮 s膮siaduj膮cy w tabeli z Tottenhamem. “艢wi臋tych”, mimo zaledwie czternastej lokaty, nie spos贸b wi臋c lekcewa偶y膰. Cho膰 pozornie niewiele na to wskazuje, s膮 w stanie skutecznie napsu膰 krwi najlepszym zespo艂om w Anglii i ch臋tnie zrobi膮 to ponownie.

Southampton – Tottenham typy

Trudne wyzwanie przed “Kogutami” oznacza mecz, w kt贸rym wynik mo偶e decydowa膰 si臋 niemal do ostatniej minuty. Nie b臋dzie du偶ym zaskoczeniem, je艣li b臋dzie to wynik remisowy.

Southampton – Tottenham | Typ: Remis @3.55 Betfan

Southampton – Tottenham | Typ: Poni偶ej 2,5 bramki w meczu @2.00 Betfan

Southampton – Tottenham kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Southampton wygra, kurs: 3,45

Remis, kurs: 3,55

Tottenham wygra, kurs: 2,07

Southampton – Tottenham fakty meczowe

Tottenham pozostaje niepokonany w lidze od sze艣ciu spotka艅

Southampton nie przegra艂 u siebie od pi臋ciu mecz贸w

Go艣cie wygrali do tej pory w tej roli tylko dwukrotnie w tym sezonie

Southampton pi臋膰 ostatnich mecz贸w

West Ham – Southampton 2:3

Crystal Palace – Southampton 2:2

Arsenal – Southampton 3:0

Southampton – Brighton 1:1

Southampton – Leicester 2:2

Tottenham pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Tottenham – Crystal Palace 3:0

Tottenham – West Ham 2:1

Totteham – Liverpool 2:2

Tottenham – Norwich 3:0

Tottenham – Brentford 2:0