Yaw Yeboah zagra w Meksyku?

Według doniesień ghańskich mediów, zespół Club Atletico de San Luis jest zainteresowany skrzydłowym Wisły Kraków. Niektóre źródła podają, iż meksykański klub będzie w stanie zaoferować “Białej Gwieździe” za Yawa Yeboaha nawet 8 mln euro!

Skrzydłowy z niezłym dryblingiem

Yaw Yeboah trafił do Wisły Kraków w sierpniu 2020 roku. 24-latek w barwach krakowskiego klubu rozegrał do tej pory 50 spotkań, w których zdobył 10 goli i zaliczył 5 asyst. Ghański skrzydłowy zasłynął w PKO Ekstraklasie swoją przebojowością, dynamiką i niezłym dryblingiem. Jego bramka zdobyta w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna obiegła “wiralowo” praktycznie cały piłkarski Internet.



Nie tylko Meksykanie

Największe zainteresowanie Ghańczykiem rzekomo wyraził Club Atletico de San Luis, ale w swoich szeregach podobno widziałby go także inny meksykański zespół – Club America. Mówi się także o ofertach dla Yeboaha z Turcji, ale wydaje się, iż kluby tureckie nie będą skłonne zaproponować za skrzydłowego aż takich pieniędzy.

Czy będzie rekordowy transfer?

Na razie ciężko stwierdzić, czy transfer faktycznie dojdzie do skutku. Jeśli jednak Meksykanie będą mocno zdeterminowani i faktycznie zaoferują za skrzydłowego kwotę sięgającą 8 mln euro, to Wisła z pewnością taką ofertę zaakceptuje. Obecny kontrakt zawodnika “Białej Gwiazdy” wygasa w czerwcu 2023 roku, ale biorąc pod uwagę problemy finansowe krakowskiego klubu, taki zastrzyk gotówki byłby sporym ratunkiem dla jego budżetu. Gdyby transakcja doszła do skutku, Yeboah stałby się drugim najdroższym transferem z PKO Ekstraklasy, ale pierwszym, jeśli chodzi o obcokrajowców.