Paulo Sousa może zostać na lodzie. Blisko Flamengo jest Jorge Jesus

Portugalskie media poinformowały, że Jorge Jesus poważnie skonfliktował się z graczami Benfiki, a to oznacza, że wejdzie do gry o posadę we Flamengo.

Jorge Jesus pierwszą opcją Flamengo

Nie jest tajemnicą, że pierwszą opcją dla Flamengo był właśnie Jorge Jesus, ale Portugalczyk miał ważną umowę z Benfiką, która nie chciała rozwiązać z nim kontraktu za porozumieniem stron. Tym samym brazylijski klub musiałby zapłacić za wykupienie trenera 6 mln euro. Była to zbyt duża kwota, więc postanowiono ściągnąć Paulo Sousę.

Skomplikowana sytuacja

Wydaje się, że Jorge Jesus jeszcze dziś rozwiąże kontrakt z Benfiką, ponieważ konflikt z zawodnikami jest bardzo duży. Trudno więc wyobrazić sobie, by Flamengo z tego nie skorzystało. Tymczasem Paulo Sousa już kilka dni temu poinformował Cezaego Kuleszę, że chce odejść. Istnieje więc całkiem duże prawdopodobieństwo, że zostanie na lodzie. A właściwie problem będzie miał PZPN, bo Sousa jeszcze nie odszedł, a prowadzenie przez niego drużyny po tym co się wydarzyło jest niemożliwe.