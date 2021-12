Ferran Torres oficjalnie w Barcelonie!

FC Barcelona poinformowała oficjalnie o podpisaniu umowy z Hiszpanem. Kontrakt zawodnika z klubem będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku.

Astronomiczna klauzula

O transferze Ferrana Torresa do Barcelony mówiło się już od dawna. Wielkim zwolennikiem talentu 21-latka jest Xavi Hernandez, obecny szkoleniowiec Barcy. W poniedziałek w mediach pojawiły się informacje, iż zawodnik pojawił się w stolicy Katalonii na testach medycznych, a dzisiaj klub oficjalnie potwierdził transfer. Według doniesień Barcelona ma zapłacić Manchesterowi City za napastnika 55 mln euro + 10 mln euro ewentualnych zmiennych, a klauzula jego wykupu została ustalona na miliard euro! Zawodnik zostanie zaprezentowany 3 stycznia w trakcie otwartego treningu pierwszego zespołu.

Krótka przygoda w Anglii

Ferran Torres wraca więc do Hiszpanii po krótkim epizodzie w Premier League. W barwach Manchesteru City, do którego dołączył w sierpniu 2020 roku, napastnik rozegrał 43 mecze, w których zdobył 16 goli. W obecnych rozgrywkach 21-latek nie grał jednak zbyt wiele. Torres w sezonie 2021/2022 zaliczył w drużynie Guardioli tylko siedem występów, a od października zmaga się z kontuzją. Przed transferem do Manchesteru nowy nabytek Barcy występował w Valencii. W kadrze reprezentacji Hiszpanii zdobył do tej pory 12 goli w 22 spotkaniach.