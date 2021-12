Paulo Sousa o krok od rozwiązania kontraktu z PZPN. Trafi do Flamengo

Portugalski „Record” poinformował, że lada moment Paulo Sousa rozwiąże kontrakt z PZPN. Polska federacja w ramkach rekompensaty ma otrzymać 300 euro zadośćuczynienia.

Czyli jednak Jorge Jesus nie w Flamengo?

Wiele na to wskazuje, ponieważ Jesus ma być obrażony na Flamengo za to, że nie poczekali na niego, gdy mówił, że niedługo rozwiąże kontrakt z Benficą. Gdy faktycznie ma do tego dojść, sam Portugalczyk już nie chce trafić do Flamengo. Zamiast tego ma trafić do Atlético Mineiro, czyli aktualnych mistrzów Brazylii.

Paulo Sousa w Flamengo

Dziennikarz Eric Faria nie ma wątpliwości, że Paulo Sousa podpisze kontrakt w Flamengo na dwa lata. Tym samym zagwarantuje sobie dużo wyższą pensję, niż otrzymywał dotychczas z PZPN.

Polski Związek nie podał nadal informacji kto będzie następcą portugalskiego szkoleniowca.