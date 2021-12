Sporting – Portimonense 🇵🇹 Typy, kursy (29.12.2021)

Zażarcie walczący z FC Porto Sporting zmierzy się w ramach 16. Kolejki z Portimonense. Piłkarze z Alvalade cały czas pozostają niepokonani w lidze. Czy ich imponująca seria ulegnie przedłużeniu?

Sporting – Portimonense zapowiedź (środa, 22:00)

Sporting zajmuje w tej chwili drugie miejsce w ligowej tabeli. Piłkarze ze stolicy mają na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów co FC Porto. To sprawia, że rywalizacja o tytuł mistrzowski jest w tym sezonie szalenie interesująca. Lwy straciły ostatni raz punkty w lidze na początku września, kiedy to remisowały z FC Porto. Warty odnotowania jest również fakt, iż zespół stracił w bieżących rozgrywkach tylko pięć bramek, co stanowi najlepszy wynik w całej stawce.

Portimonense natomiast dzielnie walczy o grę w europejskich pucharach. Goście po piętnastu kolejkach zajmują szóste miejsce w tabeli, a ich strata do piątego Estoril wynosi zaledwie punkt. Forma drużyny w ostatnich tygodniach jest naprawdę niezła, czego potwierdzeniem są trzy wygrane, remis oraz tylko jedna porażka w pięciu wcześniejszych kolejkach. Największą bolączką ekipy gości jest bez wątpienia jest ofensywa, która strzelił dotychczas tylko piętnaście bramek.

Sporting – Portimonense nasze typy

Faworyt tego starcia może być wyłącznie jeden. Stawiamy w tej rywalizacji na to, że gospodarze wygrają zarówno pierwszą połowę jak i całe spotkanie. Do tego typujemy, że w całym spotkaniu padną przynajmniej trzy gole.

Sporting – Portimonense |typ: Sporting wygra pierwszą połowę oraz cały mecz @1.82 LV Bet

Sporting – Portimonense |typ: over 2.5 gole @1.80 LV Bet

Sporting – Portimonense kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Sportingu: 1.28

remis: 5.20

zwycięstwo Portimonense: 12.00

Sporting – Portimonense fakty meczowe

Sporting nie przegrał w tym sezonie ligowym ani jednego spotkania.

Goście tracą do top 5 tylko punkt.

Sporting stracił w lidze tylko pięć bramek.

Sporting pięć ostatnich spotkań

Casa Pia – Sporting 1:2

Gil Vicente – Sporting 0:3

Penafiel – Sporting 0:1

Sporting – Boavista 2:0

Ajax – Sporting 4:2

Portimonense pięć ostatnich spotkań

Famalicao – Portimonense 1:2

Portimonense – Arouca 1:1

Moreirense – Portimonense 0:1

Portimonense – FC Porto 0:3

Famalicao – Portimonense 0:3

