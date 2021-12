Brentford – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.12.2021)

W drugim ze środowych spotkań Premier League Brentford podejmie Manchester City. Czy piłkarze beniaminka są skazani w tej konfrontacji na porażkę?

Brentford – Manchester City zapowiedź (środa, 21:15)

Brentford to bez cienia wątpliwości najlepszy z tegorocznych beniaminków. Goście co prawda nie powalają swoją grą na kolana, jednak czternaste miejsce w tabeli uznać należy w przypadku tej ekipy za naprawdę solidny rezultat. Drużyna zgromadziła do tej pory dwadzieścia punktów, co stanowi dokładnie połowę powszechnie uznawanej granicy czterdziestu punktów dającej utrzymanie w lidze. Jak zatem widać Brentford sumiennie i skutecznie realizuje swój plan.

Obywatele natomiast ponownie dominują ligowe rozgrywki. Zawodnicy Pepa Guardioli z czterdziestoma siedmioma punktami zasłużenie znajdują się na samym szczycie stawki. Przewaga ekipy z Etihad nad drugim Liverpoolem wynosi sześć punktów, LFC jednak rozegrało do tej pory o jedno spotkanie mniej. Goście mogą pochwalić się zarówno najlepszą ofensywę (pięćdziesiąt zdobytych bramek), jak i najszczelniejszą defensywą (tylko dwanaście straconych goli) w lidze. City ponadto wygrało każe z dziewięciu poprzednich spotkań w Premier League.

Brentford – Manchester City nasze typy

Gospodarze są niestety skazani w tej rywalizacji na pożarcie. Stawiamy na wygrana City oraz over 2.5 gole w meczu. Ponadto typujemy, że zespół prowadzony przez Pepa Guardiole wygra obie połowy.

Brentford – Manchester City |typ: Manchester City & over 2.5 gole @1.50 BETFAN

Brentford – Manchester City |typ: City wygra obie połowy @2.11 BETFAN

Brentford – Manchester City kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Brentford: 16.00

remis: 7.50

zwycięstwo City: 1.16

Brentford – Manchester City fakty meczowe

City wygrało dziewięć poprzednich spotkań w lidze.

Goście mogą pochwalić się zarówno najlepszą ofensywą jak i defensywą w Premier League.

Brentford ma najwięcej punktów spośród tegorocznych beniaminków.

Brentford pięć ostatnich spotkań

Brighton – Brentford 2:0

Brentford – Chelsea 0:2

Brentford – Watford 2:1

Leeds – Brentford 2:2

Tottenham – Brentford 2:0

Manchester City pięć ostatnich spotkań

Manchester City – Leicester 6:3

Newcastle – Manchester City 0:4

Manchester City – Leeds 7:0

Manchester City – Wolves 1:0

RB Lipsk – Manchester City 2:1

