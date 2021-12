Blackburn Rovers – Barnsley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.12.2021)

Aspirujące do bezpośredniego awansu do Premier League Blackburn podejmie w środowy wieczór Barnsley. Goście w przeciwieństwie do gospodarzy przeżywają w ostatnich tygodniach naprawdę trudne momenty. Jeżeli zespół nie zacznie regularnie punktować, to prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się ze spadkiem

Blackburn – Barnsley zapowiedź (środa, 20:45)

Blackburn to obecnie najgorętsza ekipa Championship. Gospodarze pokazują, że bardzo zależy im na ominięciu baraży, czego najlepszy przejawem jest seria aż pięciu kolejnych zwycięstw. Co więcej, zespół nie zaznał smaku porażki od łącznie siedmiu spotkań. Blackburn wyróżnia na pewno bardzo dobre ofensywa, której poczynania przyniosły już czterdzieści jeden trafień. Tylko Fulham było dotychczas lepsze w tym aspekcie. Zespół również przykłada uwagę do dobrej gry w defensywie, Blackburn zachowywało czyste konto w każdym z pięciu poprzednich ligowych starć.

Sytuacja Barnsley jest z goła odmienna, drużyna zajmuje w tej chwili przedostatnie miejsce w stawce. Gdyby nie ujemne punkty zasądzone na niekorzyść Derby, goście mogliby być na samym dnie tabeli. Ciężko niestety wskazać mocne strony tej ekipy. Jej ofensywa prezentuje się co najmniej słabo (piętnaście zdobytych goli), podczas gdy jej gra obronna wygląda jeszcze gorzej (trzydzieści cztery stracone bramki).

Blackburn Rovers – Barnsley nasze typy

Z czystym sumieniem i bez cienia wątpliwości stawiamy dzisiaj na zwycięstwo Blackburn. Ciężko znaleźć w tej chwili lepiej grający zespół w Championship. Defensywa gospodarzy gra ostatnio fenomenalnie, co w zestawieniu z problemami w ataku Barnsley, skłania nas to postawienia na to, że goście nie zdobędą w tym meczu bramki.

Blackburn Rovers – Barnsley |typ: Blackburn @1.62 Superbet

Blackburn Rovers – Barnsley |typ: Barnsley nie strzeli gola @1.65 Superbet

Blackburn Rovers – Barnsley kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Blackburn: 1.62

remis: 4.00

zwycięstwo Barnsley: 5.40

Blackburn Rovers– Barnsley fakty meczowe



Blackburn wygrało pięć kolejnych spotkań.

Blackburn zachowało czyste konto w pięciu poprzednich kolejkach.

Barnsley zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Blackburn Rovers pięć ostatnich spotkań

Blackburn Rovers – Birmingham 4:0

Bournemouth – Blackburn Rovers 0:2

Blackburn Rovers – Preston North End 1:0

Stoke – Blackburn Rovers 0:1

Blackburn Rovers – Peterborough 4:0

Barnsley pięć ostatnich spotkań

Barnsley – West Brom 0:0

Preston North End – Barnsley 2:1

Barnsley – Huddersfield 1:1

Peterborough – Barnsley 0:0

Barnsley – Swansea 0:2

