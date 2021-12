Barcelona w przebudowie. Przed “Dumą Katalonii” ciekawe okienka transferowe

Xavi Hernandez, nowy szkoleniowiec Barcelony, rozpoczął projekt przebudowy zespołu. Najbliższe okienka transferowe zapowiadają się w stolicy Katalonii niezwykle ciekawie. Barca już zimą liczy na wzmocnienia, aby uratować obecny sezon, ale Laporta pracuje także nad letnimi transferami.

Ferran Torres oficjalnie w klubie

We wtorek “Duma Katalonii” oficjalnie potwierdziła transfer Ferrana Torresa z Manchesteru City. Leczący kontuzję Hiszpan ma być gotowy do gry już niebawem. 21-latek to tak naprawdę drugie wzmocnienie Barcy w ostatnim czasie. Jak pamiętamy, całkiem niedawno do klubu powrócił Dani Alves, który również zostanie zgłoszony do rozgrywek na początku stycznia.

Cavani? A może kolejny powrót?

Od jakiegoś czasu hiszpańskie media rozpisują się o zainteresowaniu Barcelony Edinsonem Cavanim. Urugwajczyk nie jest już może najmłodszy, ale wciąż jest gwarancją bramek. W obecnym sezonie napastnik nie nagrał się jednak zbyt wiele w Manchesterze United. 34-latek zmaga się ostatnio z kontuzjami, a Barcelona monitoruje jego sytuację zdrowotną. Sam Cavani podobno chciałby dołączyć do Blaugrany, ale oferta od Laporty nie jest jedyną na stole. Były gracz m.in. PSG ma duże doświadczenie i mógłby przydać się Katalończykom, którzy mają problemy ze zdobywaniem goli w tym sezonie. Nie wiadomo jednak, jak transfer Ferrana Torresa wpłynie na dalsze plany Xaviego dotyczące wzmocnień siły rażenia Barcy. Wcześniej w mediach pojawiała się także informacja, iż do stolicy Katalonii mógłby powrócić Alexis Sanchez, ale wydaje się, iż ponowne sprowadzenie Chilijczyka na Camp Nou nie jest priorytetem włodarzy klubu, a tylko jedną z opcji.

Sterling opcją za Dembele

Barcelona wciąż pracuje nad przedłużeniem umowy z Ousmanem Dembele. Kontrakt Francuza z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc zawodnik już w styczniu może podpisać umowę z innym klubem. Wydawało się, że przekonanie napastnika do pozostania w Barcelonie będzie trudne, gdyż Dembele nie chciał zgodzić się na obniżenie zarobków. Katalońskie media nie są zgodne co do tego, czy Francuz pozostanie w klubie, jednak część z nich podaje, iż osiągnięcie porozumienia jest coraz bliżej. 24-latka miał przekonać projekt Xaviego. Jeśli jednak negocjacje zakończą się fiaskiem, Barcelona będzie chciała pozyskać w jego miejsce Raheema Sterlinga z Manchesteru City. Hiszpańska prasa przez całą jesień przekonywała, iż pozyskanie Anglika będzie dla Barcy jednym z priorytetów tej zimy.

Obrońcy z Chelsea

Katalońskie Mundo Deportivo oraz Sport podają, iż Barca chce wzmocnić także defensywę. Katalończycy spoglądają w kierunku niebieskiej części Londynu. Mówi się, że latem za darmo na Camp Nou może trafić dwóch obrońców “The Blues”, którym w czerwcu wygasają umowy. Andreas Christensen i Cesar Azpilicueta mieliby zastąpić Samuela Umtitiego oraz Clementa Lengleta, których Xavi nie widzi w swoich planach. W kontekście wzmocnień defensywy Blaugrany w mediach pojawiło się także nazwisko Luiza Felipe z Lazio. Brazylijczykowi również w połowie przyszłego roku kończy się umowa, dlatego Laporta i spółka bacznie przyglądają się także temu zawodnikowi.

Haaland priorytetem na lato

Joan Laporta nie traci także czasu i już pracuje nad transferowym hitem letniego okienka transferowego Barcy. O ewentualnym przyjściu Norwega do stolicy Katalonii w mediach mówi się od dawna. Mimo, iż Barca znajduje się w finansowym kryzysie, jej prezydent podobno jest w stanie znaleźć rozwiązanie finalizujące tę operację. Laporta chce, aby Haaland stał się symbolem odbudowy wielkiej Barcelony, tak jak kiedyś Ronaldinho, którego ściągnął do klubu w 2003 roku na początku swojej pierwszej kadencji. Blaugrana będzie musiała jednak stoczyć bitwę o snajpera Borussi Dortmund, gdyż zainteresowanych jego usługami nie brakuje.

Co dalej z Holendrami?

W Barcelonie zastanawiają się także co zrobić z holenderskim trio: Frenkie de Jongiem, Memphisem Depayem i Luukiem de Jongiem. Los tego trzeciego jest raczej przesądzony. Luuk de Jong z pewnością nie zagrzeje miejsca w Barcelonie na dłużej. Jeśli chodzi o dwóch pierwszych, w katalońskich mediach pojawiały się już pierwsze informacje o ewentualnych transferach tych dwóch zawodników. Podobno Barca nie wyklucza sprzedaży Frenkiego i Memphisa, głównie ze względu na klubowe finanse i plany pozyskania takich zawodników, jak choćby Sterling czy Haaland. Wszystko tak naprawdę zależeć będzie od Xaviego, który w najbliższych miesiącach zweryfikuje przydatność tych piłkarzy w kontekście budowania nowej Barcelony.

Kluczowe najbliższe dni i miesiące

Przebudowa w Barcelonie ruszyła pełną parą. Najbliższe dni i miesiące będą kluczowe w kontekście wzmocnień “Dumy Katalonii”. Wygląda na to, iż Laporta z Xavim mają swój plan na podniesienie w klubie poziomu sportowego i stworzenie nowego zespołu, grającego na miarę oczekiwań. Czas pokaże, jaką część tego planu uda się zrealizować.