Coventry City – Milwall 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.12.2021)

Pojedynek Coventry City z Milwall będzie starciem drużyn środka stawki. Gospodarze notują obecnie serię pięciu spotkań bez wygranej, podczas gdy goście zaliczyli w pięciu poprzednich kolejkach tylko jedno zwycięstwo. Czy któraś z drużyn pokusi się o zgarnięcie kompletu punktów?

Coventry City – Milwall zapowiedź (środa, 20:45)

Tak jak zostało wspomniane na wstępie, niemoc Coventry City jest dosyć spora. Pięć poprzednich kolejek to dla gospodarzy aż cztery remisy oraz jedna porażka. Przeciętne wyniki przekładają się na przeciętną pozycję w tabeli, po dwudziestu dwóch spotkaniach zespół znajduje się niemal idealnie w połowie stawki, bo na dziesiątym miejscu. Paradoksalnie, strata Coventry do miejsc gwarantujących grę w barażach jest naprawdę niewielka. Różnica dwóch punktów możliwa jest bowiem do odrobienia w zaledwie jedno spotkanie.

Milwall z kolei znajduje się idealnie w połowie tabeli. Dwunastą pozycję dopełnia bilans bramkowy 24:24, który pokazuje że Londyńczycy są wręcz podręcznikowym przykładem ligowego średniaka. Goście nie byli w stanie zachować czystego konta w żadnym z sześciu wcześniejszych spotkań. Ostatni raz udała im się ta sztuka w pojedynku z Reading (1:0), który miał miejsce na początku listopada. Wrześniowa konfrontacja Coventry z Milwall zakończyła się remisem 1:1.

Coventry City – Milwall nasze typy

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że środowe starcie tych ekip przebiegać będzie podobnie do pierwszego w tym sezonie pojedynku tych ekip. Stawiamy w tej rywalizacji na remis oraz btts. Forma obu ekip nie pozwala nam na wskazanie jednego, wyraźnego faworyta.

Coventry City – Milwall |typ: remis @3.40 Superbet

Coventry City – Milwall |typ: BTTS @2.05 Superbet

Coventry City – Milwall kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Coventry: 1.62

remis: 4.00

zwycięstwo Milwall: 5.40

Coventry City – Milwall fakty meczowe

Coventry zremisowało cztery z pięciu poprzednich spotkań.

Milwall nie zachowało czystego konta od sześciu meczów.

Coventry traci tylko dwa punkty do top 6.

Coventry City pięć ostatnich spotkań

Huddersfield – Coventry City 1:1

Coventry City – West Brom 1:2

Bournemouth – Coventry City 2:2

Coventry City – Birmingham 0:0

Sheffield United – Coventry City 0:0

Milwall pięć ostatnich spotkań

Peterborough – Milwall 2:1

Milwall – Birmingham 3:1

Hull City – Miwall 2:1

Milwall – Bournemouth 1:1

Middlesbrough – Milwall 1:1

