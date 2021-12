FC Porto – Benfica 🇵🇹 Typy, kursy (30.12.2021)

Hitowe spotkanie pomiÄ™dzy FC Porto a BenficÄ… zapowiada siÄ™ na naprawdÄ™ interesujÄ…ce. Choć bukmacherzy nie dajÄ… goÅ›ciom wiÄ™kszych szans na wygranÄ… to być może brak Jorge Jesusa na Å‚awce trenerskiej podziaÅ‚a na graczy ze stolicy motywujÄ…co i ostatecznie bÄ™dziemy Å›wiadkami sensacji w Porto. Jedno jest jednak pewne – szykuje siÄ™ naprawdÄ™ bardzo ciekawy mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie paÅ„stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie siÄ™ z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

FC Porto – Benfica zapowiedź (Å›roda, 22:00)

Gospodarze tego meczu w ostatnim czasie wygrywają w lidze mecz za meczem i póki co wydaje się, że gracze Porto wysyłają swoim rywalom ostrzeżenie, że niedługo może być już po walce o mistrzostwo. Co prawda gracze Sportingu odpowiadają tym samym i wciąż trzymają się ze ekipą z Porto, ale gospodarze środowego meczu wyglądają naprawdę świetnie, a ewentualna wygrana z Benficą może dać tej ekipie jeszcze więcej pewności siebie.

Goście za to tracą póki co cztery punkty do liderów i w przypadku porażki z Porto ta strata będzie już siedmiopunktowa. Co prawda nie jest to na papierze różnica nie do odrobienia, ale zawodnicy Porto oraz Sportingu rzadko kiedy remisują lub przegrywają i tak naprawdę dla gości może być już to koniec marzeń o mistrzostwie.

FC Porto – Benfica nasze typy

Zawodnicy Porto wygrywają w ostatnim czasie mecz za meczem w lidze i można spodziewać się, że w hitowym starciu z Benficą okażą się lepszą ekipą. Przewaga własnego boiska odgrywa też tutaj ogromną rolę i ciężko wyobrazić sobie, że Benfica po raz pierwszy od 2019 roku wyjedzie z Porto z trzema punktami.

FC Porto – Benfica | Typ: FC Porto @1.78 BETFAN

FC Porto – Benfica | Typ: powyżej 2.5 goli @1.85 BETFAN

FC Porto – Benfica kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest FC Porto. Na ich zwyciÄ™stwo kurs wynosi 1.78. JeÅ›li ktoÅ› chciaÅ‚by postawić na remis w starciu FC Porto – Benfica, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.65. ZwyciÄ™stwo goÅ›ci wyceniane jest po kursie 4.30.

FC Porto – Benfica fakty meczowe

Gospodarze wygrali 4 mecze z rzędu.

Na ostatnich 7 meczów gości w aż 6 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 5 spotkań gości w aż 4 zdobywali oni pierwszą bramkę.

FC Porto ostatnie pięć spotkań

FC Porto – Benfica 3:0

Vizela – FC Porto 0:4

FC Porto – Rio Ave 1:0

FC Porto – Braga 1:0

FC Porto – Atletico Madryt 1:3

Benfica ostatnie pięć spotkań

FC Porto – Benfica 3:0

Benfica – Maritimo 7:1

Benfica – Covilha 3:0

Famalicao – Benfica 1:4

Benfica – Dynamo Kijów 2:0

