Real Oviedo – Ponferradina 🇪🇸 Typy, kursy (31.12.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 pi膮tkowe starcie pomi臋dzy Realem Oviedo a Ponferradin膮. Obie dru偶yny maj膮 nadziej臋 na walk臋 o awans do elity i mo偶na spodziewa膰 si臋 naprawd臋 interesuj膮cego meczu jak na standardy zaplecza La Ligi. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale to go艣cie graj膮 w tym sezonie lepiej i na pewno to gracze Ponferradiny b臋d膮 chcieli wr贸ci膰 do dom贸w z punktami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Oviedo – Ponferradina zapowied藕 (pi膮tek, 14:00)

Gospodarze tego starcia dobrze wiedz膮, 偶e w przypadku zwyci臋stwa b臋d膮 mogli wskoczy膰 na pozycje kt贸ra daje miejsce w bara偶ach o awans do La Ligi. Oczywi艣cie do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze bardzo wiele mecz贸w, ale zawodnicy Realu widz膮, 偶e na pewno s膮 w stanie powalczy膰 o awans i kibice r贸wnie偶 maj膮 nadziej臋, 偶e ich ulubie艅cy nied艂ugo zaczn膮 wygrywa膰 zdecydowanie cz臋艣ciej.

Sytuacja go艣ci w ligowej tabeli jest lepsza od tej Realu, ale mimo wszystko zawodnicy Ponferradiny zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e droga do bara偶y czy do bezpo艣redniego awansu jest jeszcze bardzo daleka. Mimo wszystko w ostatnim czasie go艣cie nie przegrywaj膮 i kibice mog膮 by膰 naprawd臋 zadowoleni z postawy swoich ulubie艅c贸w.

Real Oviedo – Ponferradina nasze typy

Go艣cie w ostatnim czasie punktuj膮 regularnie i dzi臋ki temu znajduj膮 si臋 na miejscu bara偶owym. Mimo wszystko gospodarze b臋d膮 chcieli na w艂asnym obiekcie postraszy膰 swoich rywali i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia kt贸re b臋dzie sta艂o na solidnym poziomie.

Real Oviedo – Ponferradina | Typ: 2X @1.52 TOTALbet

Real Oviedo – Ponferradina | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 goli @2.65 TOTALbet

Real Oviedo – Ponferradina kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Real Oviedo. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.42. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Oviedo – Ponferradina, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 2.95. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.05.

Real Oviedo – Ponferradina fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 7 mecz贸w.

Zawodnicy Ponferradiny nie zachowali czystego konta od 5 spotka艅.

Na ostatnich 5 mecz贸w gospodarzy w a偶 4 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Real Oviedo ostatnie pi臋膰 spotka艅

Fuenlabrada – Real Oviedo 0:0

Real Valladolid – Real Oviedo 2:1

Real Oviedo – Alcorcon 3:1

Andratx – Real Oviedo 2:1

Mirandes – Real Oviedo 1:1

Ponferradina ostatnie pi臋膰 spotka艅

Ponferradina – Amorebieta 1:1

Ponferradina – UD Ibiza 2:1

Leganes – Ponferradina 1:1

Ponferradina – Mirandes 2:1

Cacereno – Ponferradina 1:2

