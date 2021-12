Sunderland – Sheffield 🇬🇧 Typy, kursy (30.12.2021)

Tu偶 przed nowym rokiem czeka nas do艣膰 ciekawe starcie na poziomie League One. Zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w ostatnim czasie zanotowa艂y spadek z wy偶szych klas rozgrywkowych. Sunderland podejmie powiem na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Sheffield Wednesday.聽

Sunderland – Sheffield zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Sunderland ca艂y czas dzielnie walczy o awans do Championship. Klub, kt贸ry jeszcze do niedawna rozgrywa艂 swoje mecze w Premier League teraz prze偶ywa trudne chwile. Ten sezon wygl膮da jednak dla Czarnych Kot贸w nie藕le. Po rozegraniu 23 spotka艅 plasuj膮 si臋 nad drugim miejscu w tabeli, ze strat膮 zaledwie jednego punktu do lidera. Do ko艅ca sezonu jednak jeszcze d艂uga droga i gospodarze nie mog膮 sobie pozwoli膰 na wpadki. W czwartkowym meczu zwyci臋stwo jest dla nich obowi膮zkiem.

Kibice Sheffield Wednesday r贸wnie偶 nie maj膮 na co narzeka膰. Ich ulubie艅cy radz膮 sobie w obecnej kampanii nie藕le, cho膰 fani pewnie te偶 po cichu marz膮 o awansie do Championship. P贸ki co go艣cie musz膮 si臋 skupi膰 na zniwelowaniu straty do miejsc daj膮cych udzia艂 w bara偶ach. Na t臋 chwil臋 wynosi ona pi臋膰 punkt贸w. Zwyci臋stwo nad Sunderlandem na pewno zbli偶y艂oby Sheffield do celu, cho膰 zapowiada si臋, 偶e mo偶e by膰 o to trudno.

Sunderland – Sheffield nasze typy

Bukmacherzy upatruj膮 faworyta tego spotkania w dru偶ynie gospodarzy i my r贸wnie偶 sk艂anialiby艣my si臋 ku temu, 偶e to Sunderland ugra w tym meczu trzy punkty.

Sunderland – Sheffield | Typ: Sunderland 2.09 @ Betfan

Sunderland – Sheffield | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 1.76 @ Betfan聽

Sunderland – Sheffield kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Sunderlandu, kurs: 2.09

remis, kurs: 3.25

wygrana Sheffield, kurs: 3.45

Sunderland – Sheffield fakty meczowe

Sunderland nie przegra艂 偶adnego z ostatnich o艣miu mecz贸w ligowych

Sheffield wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Sunderlandu pada艂y przynajmniej trzy gole

Sunderland – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Doncaster – Sunderland 0:3

Arsenal – Sunderland 5:1

Ipswich – Sunderland 1:1

Sunderland – Plymouth 2:1

Sunderland – Morecambe 2:1

Sheffield – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Crewe – Sheffield 0:2

Portsmouth – Sheffield 0:0

Sheffield – Hartlepool 0:3

Sheffield – Wycombe 2:2

Sheffield – Milton Keynes 2:1

