Pożegnanie Paulo Sousy z Polakami. Nie zabrakło również powitania kibiców Flamengo

Paulo Sousa kilka godzin temu rozwiązał kontrakt z PZPN, a następnie podpisał dwuletnią umowę z Flamengo.

Pożegnanie z Polakami

– Chciałbym powiedzieć „dziękuję” każdemu za to pełne zaszczytu i wzbogacające doświadczenie. Dziękuję Zibiemu Bońkowi za szansę pracy dla tego wspaniałego kraju, jakim jest Polska. Dziękuję piłkarzom za pełne nauki dla mnie doświadczenie, za ewolucję zespołu i waszą ciężką pracę. Dziękuję pracownikom PZPN, za stworzenie mi idealnych warunków do realizacji celów.Dziękuję jeszcze raz kibicom za wsparcie zarówno w dobrych, jak i wymagających czasach – napisał Paulo Sousa na Instagramie.

Przywitanie z nowy klubem

– Witam największych kibiców na świecie! Piszę bezpośrednio do was. Robię to z wielką dumą i ogromną satysfakcją, bo spełniam marzenie o reprezentowaniu klubu o nieporównywalnej wielkości. Nadszedł czas, aby ciężko pracować, by dać radość, trofea czterdziestu milionom kibiców. Zagramy razem! Pozdrowienia Rubro-Negras – napisał Sousa.

Tłumaczenie cytatów: Weszło