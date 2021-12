Manchester United – Burnley 🇬🇧 Typy, kursy (30.12.2021)

Po osiemnastu dniach przerwy do gry w Premier League powraca zesp├│┼é najbardziej poszkodowany przez przek┼éadanie spotka┼ä ÔÇô otwieraj─ůce stref─Ö spadkow─ů Burnley, kt├│re zagra┼éo najmniej mecz├│w w ca┼éej lidze. Pierwsze starcie po tak d┼éugim okresie b─Ödzie dla nich szczeg├│lnie trudne. The Clarets zagraj─ů na Old Trafford.

Manchester United – Burnley zapowied┼║ (czwartek, 21:15)

Chocia┼╝ pozycja w tabeli nadal nie oddaje tego w pe┼éni, zesp├│┼é z czerwonej cz─Ö┼Ťci Manchesteru po zatrudnieniu Ralfa Rangnicka prze┼╝ywa lepszy okres. Za United seria pi─Öciu ligowych spotka┼ä bez pora┼╝ki, kt├│ra na ten moment daje Czerwonym Diab┼éom si├│dme miejsce w tabeli. Ich najbli┼╝szym celem staje si─Ö zatem pozycja numer pi─Ö─ç, wi─ů┼╝─ůca si─Ö z kwalifikacj─ů do europejskich puchar├│w. Na ten moment zajmuje j─ů West Ham, legitymuj─ůcy si─Ö trzema ÔÇ×oczkamiÔÇŁ przewagi. To dystans, kt├│ry United mo┼╝e zniwelowa─ç naprawd─Ö szybko.

Burnley do pierwszego spotkania po przerwie przyst─ůpi z trzeciego od ko┼äca miejsca w tabeli. Do momentu rozpocz─Öcia przymusowego oczekiwania, zesp├│┼é Seana DycheÔÇÖa unika┼é osuni─Öcia si─Ö na dalsze pozycje dzi─Öki ┼éatwo┼Ťci w remisowaniu spotka┼ä. Po pi─Ötnastu rozegranych meczach Burnley ma na koncie a┼╝ osiem remis├│w ÔÇô to wi─Öcej, ni┼╝ po┼éowa. Gospodarze musz─ů tym samym uwa┼╝a─ç bardziej, ni┼╝ mo┼╝e wskazywa─ç na to sama tabela.

Manchester United – Burnley typy

To nie powinno by─ç efektowne widowisko, tak jak ma┼éo efektownie gra samo Burnley. Manchester jest w stanie dostosowa─ç si─Ö do takich warunk├│w, i nie zanosi si─Ö na to, by nie wykorzysta┼é tej umiej─Ötno┼Ťci teraz. Zapewne nie obejrzymy wielu bramek, jednak trzy punkty pozostan─ů na Old Trafford.

Manchester United – Burnley | Typ: Obie dru┼╝yny strzel─ů / NIE @1.79 Betfan

Manchester United – Burnley | Typ: Poni┼╝ej 2,5 bramki w meczu @2.23 Betfan

Manchester United – Burnley kursy bukmacher├│w

BETFAN oferuje nast─Öpuj─ůce kursy na to spotkanie:

United wygra, kurs: 1,36

Remis, kurs: 5,10

Burnley wygra, kurs: 8,00

Manchester United – Burnley fakty meczowe

Go┼Ťcie nadal czekaj─ů na wyjazdowe zwyci─Östwo w tym sezonie ligowym

Burnley nie strzeliło bramki w żadnym z trzech ostatnich spotkań

Manchester United w trzech kolejnych meczach strzelił tylko po jednej bramce

Manchester United pięć ostatnich spotkań

Newcastle – Manchester United 1:1

Norwich – Manchester United 0:1

Manchester United – Crystal Palace 1:0

Manchester United – Arsenal 3:2

Chelsea – Manchester United 1:1

Burnley pięć ostatnich spotkań

Burnley – West Ham 0:0

Newcastle – Burnley 1:0

Wolves – Burnley 0:0

Burnley – Crystal Palace 3:3

Chelsea – Burnley 1:1