Joao Cancelo pobity we własnym domu

Obrońca Manchesteru City Joao Cancelo padł ofiarą napadu. Czwórka bandytów wtargnęła do domu Cancelo. Próbowano także skrzywdzić jego rodzinę, a w momencie nieuwagi napastnicy zdołali zrabować biżuterię.

Rok 2021 kończy się dla Joao Cancelo bardzo pechowo. Obrońca Manchesteru City został zaatakowany we własnym domu i pobity, gdy stanął w obronie swojej rodziny. O zajściu piłkarz poinformował na Instagramie. – Zostałem zaatakowany przez czterech tchórzy. Próbowali skrzywdzić moją rodzinę. Kiedy starałem im się przeciwstawić, zabrali biżuterię. Tak wygląda teraz moja twarz – napisał.

Do całego zajścia odniósł się już lub Cancelo – Manchester City. – Jesteśmy zszokowani i przerażeni, że Joao Cancelo i jego rodzina zostali napadnięci we własnym domu. Są oni teraz wspierani przez klub, który pomaga policji w śledztwie – napisano w oświadczeniu.

We are shocked and appalled that Joao Cancelo and his family were subjected to a burglary at their home this evening during which Joao was also assaulted. (1/2)

— Manchester City (@ManCity) December 30, 2021