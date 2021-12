Charlton – Wycombe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (01.01.2022)

Walczące o utrzymanie swojego miejsca w top 6 Wycombe zmierzy się w nowy rok na wyjeździe z Charltonem. Gospodarzy od swoich dzisiejszych rywali dzieli naprawdę sporo punktów, nie oznacza to jednak, że poddadzą się oni bez walki.

Charlton – Wycombe zapowiedź (sobota, 16:00)

Charlton w tym sezonie League One jest typowym średniakiem, czego potwierdzeniem jest fakt, iż zespół na koniec 2021 roku znalazł się idealnie w połowie tabeli, bo na dwunastym miejscu. Wyniki drużyny nie są tragiczne – dodatni bilans bramkowy oraz dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową to rezultaty niezłe, jednak nie dające gospodarzom jakiejkolwiek możliwości walki o baraże. Charlton traci do Wycombe dokładnie trzynaście punktów, co na tym etapie sezonu uznać należy po prostu za przepaść.

Goście z kolei aktywnie walczą nie tylko o utrzymanie swojego szóstego miejsca, ale także o zbliżenie się do czołowej trójki. Różnica między Wycombe i Wigan wynosi tylko trzy punkty, pamiętać jednak należy, że Wigan rozegrało do tej pory o dwa spotkania mniej. Forma gości na przestrzeni ostatnich kolejek nie była powalająca. Tylko dwie wygrane w pięciu ostatnich poprzednich kolejkach na pewno nie satysfakcjonują zarówno samych piłkarzy, jak i fanów tej ekipy.

Charlton – Wycombe nasze typy

Gospodarze zakończyli poprzedni rok czterema wygranymi w pięciu ostatnich meczach, podczas gdy drużyna gości grała w tym czasie mocno w kratkę. Mimo dużej różnicy punktowej, która dzieli obie ekipy w tabeli, postawimy w tym meczu na BTTS oraz remis.

Charlton – Wycombe kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Charltonu: 2.25

remis: 3.40

zwycięstwo Wycombe: 3.05

Charlton – Wycombe fakty meczowe

Charlton wygrał cztery z pięciu poprzednich meczów.

Wycombe zakończyło 2021 rok porażką z Ipswich.

Wycombe zajmuje w tej chwili szóste miejsce w tabeli.

Charlton pięć ostatnich spotkań

Plymouth – Charlton 1:0

Charlton – Cmabridge United 2:0

Charlton – Ipswich 2:0

Gateshead – Charlton 0:2

Charlton – Aston Villa U21 2:1

Wycombe pięć ostatnich spotkań

Ipswich – Wycombe 1:0

Wycombe – Wimbledon 2:2

Wycombe – Burton 2:1

Sheffield Wed. – Wycombe 2:2

Plymouth – Wycombe 0:3

Inne typy

Crystal Palace – West Ham (01.01.2022)