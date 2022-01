Brentford – Aston Villa 🇬🇧 Typy, kursy (02.01.2022)

Niedzielną serię spotkań Premier League rozpocznie od starcia dwóch zespołów ze środka ligowej tabeli. Beniaminek z Brentford podejmie rywala z Birmingham.

Brentford – Aston Villa zapowiedź (niedziela, 15:00)

Różnica między obydwoma rywalami jest minimalna. Zespoły dzielą zaledwie dwa „oczka”. Nieznacznie wyżej w tym wypadku notowana jest drużyna gości, która w osiemnastu spotkaniach uzbierała 20 punktów, zajmując dwunaste miejsce w lidze. Brentford znajduje się analogicznie również o dwie pozycje niżej.

Obydwu zespołom nie grozi raczej ani spadek, ani walka o europejskie puchary. Dystans zarówno do jednego, jak i drugiego bieguna tabeli jest nieubłagany, choć minimalnie bardziej realne staje się zbliżenie do strefy relegacji. Nieco bardziej zbliżony do niej zespół Brentford ma dziewięć punktów przewagi i choć jest to dorobek godny uwagi, to jednak powinien zostać powiększony.

Gospodarze jednak w ostatnich tygodniach nie utrzymują równej formy, porażki przeplatając zwycięstwami. Tym istotniejsze staje się spotkanie z Aston Villą, która jest przeciwnikiem w zdecydowanym zasięgu beniaminka.

Brentford – Aston Villa nasze typy

Zbliżony poziom, reprezentowany przez obydwu rywali, może zaowocować mało porywającym widowiskiem. Prawdopodobny staje się remis, poparty niewielką liczbą bramek.

Brentford – Aston Villa | Typ: Remis @3.30 Superbet

Brentford – Aston Villa | Typ: Poniżej 2,5 bramki w meczu @1.72 Superbet

Brentford – Aston Villa kursy meczowe

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Brentford: 3.10

remis: 3.30

zwycięstwo Aston Villi: 2.43

Brentford – Aston Villa fakty meczowe

W pięciu ostatnich spotkaniach między tymi rywalami Aston Villa nie wygrała ani razu

Goście na wyjazdach strzelają średnio jedną bramkę na mecz

Gospodarze nie wygrali meczu od 10 grudnia

Brentford pięć ostatnich meczów

Brentford – Manchester City 0:1

Brighton – Brentford 2:0

Brentford – Chelsea 0:2

Brentford – Watford 2:1

Leeds – Brentford 2:2

Aston Villa pięć ostatnich meczów

Aston Villa – Chelsea 1:3

Norwich – Aston Villa 0:2

Liverpool – Aston Villa 1:0

Aston Villa – Leicester 2:1

Aston Villa – Manchester City 1:2