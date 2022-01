Villarreal – Levante 🇪🇸 Typy, kursy (03.01.2022)

Cho膰 na papierze mecz Villarreal – Levante nie zapowiada si臋 fantastycznie, to na pewno dla kibic贸w obydwu dru偶yn b臋dzie to ciekawe do ogl膮dania starcie. Gospodarze maj膮 nadziej臋 na kolejn膮 wygran膮 z rz臋du, a go艣cie pilnie potrzebuj膮 punkt贸w je艣li w przysz艂ym sezonie chc膮 zagra膰 w elicie. Bukmacherzy nie daj膮 graczom Levante 偶adnych szans, ale gospodarze dobrze wiedza, 偶e nie b臋dzie to wcale bardzo 艂atwy do wygrania mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Villarreal – Levante zapowied藕 (poniedzia艂ek, 19:00)

Zawodnicy Villarrealu w ostatnim czasie prezentuj膮 si臋 z bardzo dobrej strony. Teoretycznie spotkanie z ostatnim Levante nie powinno by膰 dla gospodarzy trudne, ale na pewno Unai Emery zrobi wszystko 偶eby jego gracze podeszli do tego starcia z odpowiednim nastawieniem. Fani licz膮 na wygran膮 i na pewno gospodarze b臋d膮 chcieli 偶eby trzy punkty zosta艂y na ich obiekcie.

Go艣cie za to nie maj膮 nic do stracenia i na pewno kibice Levante wiedz膮, 偶e o punkty w tym meczu b臋dzie bardzo trudno. Mimo wszystko szykuje si臋 i tak naprawd臋 interesuj膮ce starcie, kt贸re powinno sta膰 na ca艂kiem solidnym poziomie. Zawodnicy Levante na pewno dadz膮 z siebie wszystko i postaraj膮 si臋 o dobry wynik.

Villarreal – Levante nasze typy

Gospodarze zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z p贸ki co najs艂absz膮 dru偶yn膮 w lidze. Ci臋偶ko oczkiewa膰 od graczy Levante dobrego wyst臋pu i raczej mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e trzy punkty zostan膮 na Estadio de la Ceramica.

Villarreal – Levante | Typ: handicap: Villarreal -1 @1.95 TOTALbet

Villarreal – Levante | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.52 TOTALbet

Villarreal – Levante kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Villarreal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.37. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Villarreal – Levante, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 5.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 7.60.

Villarreal – Levante fakty meczowe

Villarreal wygra艂 ostatnie 5 spotka艅.

Go艣cie przegrali 3 mecze z rz臋du.

Zawodnicy Levante nie wygrali od 4 spotka艅.

Villarreal ostatnie pi臋膰 spotka艅

Villarreal – Deportivo Alaves 5:2

Real Sociedad – Villarreal 1:3

Sanluqueno – Villarreal 1:7

Villarreal – Rayo Vallecano 2:0

Atalanta – Villarreal 2:3

Levante ostatnie pi臋膰 spotka艅

Levante – Valencia 3:4

Alcoyano – Levante 3:3

Espanyol – Levante 4:3

Levante – Osasuna 0:0

Huracan Melilla – Levante 0:8

