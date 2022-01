Leeds – Burnley 🇬🇧 Typy, kursy (2.01.2022)

Dwudziesta pierwsza kolejka Premier League to starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸re p贸ki co balansuj膮 na granicy strefy spadkowej. Leeds podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Burnley. Dla go艣ci b臋dzie to dobra okazja, by wydosta膰 si臋 z dolnej tr贸jki tabeli.聽

Leeds – Burnley zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Po 艣wietnym sezonie w roli beniaminka Leeds nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej. Podopieczni Marcelo Bielsy wygrali zaledwie trzy spotkania w tej kampanii i po rozegraniu osiemnastu mecz贸w zajmuj膮 dopiero szesnaste miejsce w tabeli, z przewag膮 pi臋ciu punkt贸w nad stref膮 spadkow膮. Leeds nie mia艂o r贸wnie偶 ostatnio 艂atwego 偶ycia bowiem przysz艂o im mierzy膰 si臋 z dru偶ynami z czo艂owej czw贸rki. Najpierw czeka艂 ich wyjazd do Londynu, gdzie minimalnie ulegli Chelsea, nast臋pnie zostali rozbici a偶 7:0 przez Manchester City, a na dok艂adk臋 ulegli 1:4 Arsenalowi. Burnley jest pierwszym od dawna przeciwnikiem w zasi臋gu Leeds. Czy podopieczni Marcelo Bielsy b臋d膮 potrafili do wykorzysta膰 i zgarn膮膰 pe艂n膮 pul臋?

Burnley to w tym sezonie jedna z najs艂abszych ekip w Premier League. Co prawda podopieczni Seana Dyche’a ca艂y czas maj膮 w zanadrzu kilka zaleg艂ych spotka艅, ale nawet pomimo tego ich sytuacja nie wygl膮da najlepiej. The Clarets wygrali w tej kampanii tylko raz, a to 偶e nie znajduj膮 si臋 na ostatnim miejscu w tabeli zawdzi臋czaj膮 a偶 o艣miu spotkaniom, w kt贸rych podzielili si臋 punktami z rywalem. Tylko dwie ekipy remisowa艂y w obecnym sezonie cz臋艣ciej od Burnley. The Clarets trac膮 przy tym stosunkowo niewiele, jak na dru偶yn臋 z do艂u tabeli, bramek. Czy uda im si臋 pokona膰 Leeds i zbli偶y膰 si臋 do opuszczenia strefy spadkowej?

Leeds – Burnley nasze typy

Bukmacherzy wskazuj膮 Leeds jako minimalnego faworyta tego spotkania, ale Burnley na pewno nie jest bez szans i skromne zwyci臋stwo The Clarets wydaje si臋 bardzo prawdopodobne.

Leeds – Burnley | Typ: Burnley 3.65 @ Betfan

Leeds – Burnley | Typ: poni偶ej 2.5 gola 2.02

Leeds – Burnley kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Leeds, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.55

wygrana Burnley, kurs: 3.65

Leeds – Burnley fakty meczowe

Po raz ostatni Burnley wygra艂o ligowy mecz jeszcze w pa藕dzierniku

Trzy ostatnie spotkania Leeds zako艅czy艂y si臋 pora偶kami podopiecznych Marcela Bielsy

Burnley zdoby艂o w tym sezonie tylko 15 bramek, o jest drugim najgorszym wynikiem w lidze

Leeds – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leeds – Arsenal 1:4

Manchester City – Arsenal 7:0

Chelsea – Leeds 3:2

Leeds – Brentford 2:2

Leeds – Crystal Palace 1:0

Burnley – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Burnley3:1

Burnley – West Ham 0:0

Newcastle – Burnley 1:0

Wolves – Burnley 0:0

Burnley – Crystal Palace

Inne mecze Premier League

Brentford – Aston Villa (2.01.2021, niedziela, 15:00)

Manchester United – Wolves (3.01.2021, poniedzia艂ek, 18:30)