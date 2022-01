Leo Messi zakażony koronawirusem!

Sytuacja kadrowa PSG wygląda coraz gorzej. Kontuzję lewej nogi cały czas leczy Neymar, a dzisiaj paryżanie poinformowali, że w najbliższym czasie trener Mauricio Pochettino nie będzie mógł skorzystać także z usług Leo Messiego. Argentyńczyk uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Leo Messi to nie jedyny przypadek koronawirusa w PSG. Oprócz Argentyńczyka pozytywne wyniki testu uzyskali także Juan Bernat, bramkarz Sergio Rico, 19-letni Nathan Bitumazala oraz jeden z członków sztabu szkoleniowego. – Gracze obecnie przebywają w izolacji i podlegają odpowiedniemu protokołowi zdrowotnemu – poinformowało PSG w oficjalnym komunikacie.

Trudny początek roku

Z pewnością nie tak PSG chciało rozpocząć 2022 rok. Jeśli nic się w najbliższym czasie nie zmieni to Mauricio Pochettino nie będzie mógł skorzystać w nadchodzących spotkaniach ze swoich największych gwiazd. Przypomnijmy bowiem, że od listopada z kontuzją zmaga się Neymar. Paryżanie wrócą do ligowej rywalizacji 9 stycznia, kiedy to czeka ich starcie z Lyonem, ale już w poniedziałek podopiecznych Mauricio Pochettino czeka mecz Pucharu Francji z Vannes OC.