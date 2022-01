Romelu Lukaku poza kadrą Chelsea na mecz z Liverpoolem!

Bardzo gorąco jest na Stamford Bridge. Kilka dni temu we włoskich mediach pojawił się wywiad Romelu Lukaku. Belg otwarcie przyznał, iż jest niezadowolony ze swojej sytuacji w klubie i chciałby wrócić do Interu. Słowa snajpera “The Blues” poirytowały zarząd, sztab szkoleniowy oraz kibiców Chelsea. Sytuacja jest na tyle napięta, iż Lukaku nie zagra w starciu z Liverpoolem.

Lukaku wrócił całkiem niedawno do gry i zdobył dwie bramki w meczach z Aston Villą i Brighton. Wydawało się, iż 28-latek wraca do odpowiedniej formy, a jego pozycja w londyńskiej ekipie będzie coraz lepsza. Wszystkie starania zniweczył wywiad, jakiego udzielił Romelu Lukaku włoskiemu Sky Sport. Belg otwarcie wyrażał chęć powrotu do Interu, przepraszał kibiców mediolańskiego klubu i przyznał, iż nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Chelsea.

Lukaku poza kadrą na mecz z Liverpoolem

Słowa Romelu poirytowały wszystkich. Sytuacja jest na tyle napięta, iż Thomas Tuchel podjął decyzję o odsunięciu Lukaku z kadry na mecz z Liverpoolem. W takich słowach tuż przed starciem z “The Reds” wypowiedział się szkoleniowiec Chelsea – Lukaku został pominięty, gdyż stało się zbyt głośno, gdy jesteśmy blisko meczu. Rozmawialiśmy dwa razy. Romelu wymienił także kilka zdań z liderami zespołu.

Mecz Chelsea – Liverpool już o godzinie 17:30.