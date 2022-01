Jasmin Burić nowym bramkarzem Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin wzmacnia się przed rundą wiosenną w PKO Ekstraklasie. W poniedziałek klub ogłosił transfer nowego bramkarza, Jasmina Buricia. Bośniak podpisał kontrakt z Miedziowymi do końca sezonu 2022/23.

Jasmin Burić to postać doskonale znana kibicom Ekstraklasy. Golkiper w latach 2009 – 2019 występował w Lechu Poznań. Licząc wszystkie rozgrywki, Bośniak rozegrał w Kolejorzu aż 210 spotkań. Z poznańskim klubem Burić sięgał po dwa mistrzostwa Polski, dwa Superpuchary Polski oraz jeden Puchar Polski. Po odejściu z Lecha trafił do ligi izraelskiej, gdzie w barwach Hapoelu Haifa zagrał w 44 meczach. Wraz z końcem sezonu 2020/21 odszedł z klubu i do dzisiaj pozostawał bez pracodawcy.

Burić zastąpi Dominika Hładuna

Transfer Jasmina Buricia to zastępstwo dla Dominika Hładuna. 22-letni Polak to jeden z najbardziej rozchwytywanych bramkarzy w naszej lidze. Jak przyznał, w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu, Dyrektor Pionu Sportowego Zagłębia, Piotr Burlikowski, Hładun nie zamierza przedłużyć umowy, która wygasa latem: – W związku z informacją o nieprzedłużeniu kontraktu przez Dominika Hładuna i niepewnej sytuacji zdrowotnej Kacpra Bieszczada zdecydowaliśmy się na zatrudnienie Jasmina Buricia, który da nam jakość i zabezpieczenie tej pozycji.

Rozpoczęli przygotowania

Piłkarze Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli już w poniedziałek. Miedziowi do rozgrywek wrócą już pod wodzą nowego szkoleniowca, Piotra Stokowca. Pierwszym ich rywalem, 4. lutego, będzie Legia Warszawa.