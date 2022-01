Lens – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (4.01.2022)

We wtorkowym meczu Pucharu Francji zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w tabeli Ligue 1 plasuj膮 si臋 tu偶 obok siebie, jednak w ostatnim czasie prezentuj膮 skrajnie r贸偶n膮 form臋. Lens podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Lille.聽

Lens – Lille zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Lens plasuje si臋 aktualnie na dziewi膮tym miejscu w tabeli Ligue 1, ale w ostatnich meczach zdecydowanie nie zachwyca. Podopieczni Francka Haise nie wygrali 偶adnego z ostatnich pi臋ciu mecz贸w ligowych. Z drugiej strony Lens potrafi艂o wywalczy膰 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 remis z PSG i wydaj膮 si臋 by膰 minimalnym faworytem wtorkowego starcia.

Lille to wci膮偶 urz臋duj膮cy mistrzowie Francji. W tym sezonie jednak dru偶yna Jocelyna Gourvenneca nie radzi sobie ju偶 tak dobrze jak w poprzednim. P贸ki co Lille plasuje si臋 na 贸smym miejscu w tabeli, ale ma zaledwie sze艣膰 punkt贸w straty do drugiej Nicei. Na uwag臋 zas艂uguj膮 r贸wnie偶 ostatnie rezultaty osi膮gane przez mistrz贸w Francji, kt贸rzy od pi臋ciu spotka艅 pozostaj膮 niepokonani w Ligue 1.

Lens – Lille nasze typy

Minimalnym faworytem tego spotkania jest dru偶yna gospodarzy, ale wydaje si臋, 偶e w obliczu niez艂ej formy Lille, go艣cie wcale nie s膮 tu bez szans.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.75 Zagraj

Zagraj Remis lub Lille 1.80 Zagraj

Lens – Lille kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lens, kurs: 2.15

remis, kurs: 3,40

wygrana Lille, kurs: 3.30

Lens – Lille fakty meczowe

Lille nie przegra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅 w lidze

Lens wygra艂o ani jednego z ostatnich pi臋ciu ligowych spotka艅

Ostatni mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Lens

Lens – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nice – Lens 2:1

Stade Pottevin – Lens 0:1

Nantes – Lens 3:2

Lens – PSG 1:1

Clermont – Lens 2:2

Lille – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bordeaux – Lille 2:3

Lille – Auxerre 3:1

Lille – Lyon 0:0

VFL Wolfsburg – Lille 1:3

Lille – Troyes 2:1