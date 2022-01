Mahir Emreli odchodzi z Legii!

Mahir Emreli podjął decyzję. W związku z incydentem, który miał miejsce po spotkaniu Legii z Wisłą Płock, piłkarz zakomunikował, że nie stawi się na najbliższym zgrupowaniu drużyny mistrza Polski, a dodatkowo wszczął procedurę rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Mahira Emreliego nie będziemy już więcej oglądać w barwach Legii. Zawodnik poinformował władze, że podjął już starania o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Wszystko to ma związek z incydentem, który miał miejsce po spotkaniu Legii Warszawa z Wisłą Płock, gdzie płocczanie triumfowali 1:0. Przypomnijmy, że podczas powrotu drużyny Wojskowych do Warszawy do klubowego autokaru wtargnęli kibice drużyny, którzy uderzyli dwóch piłkarzy Legii – Mahira Emreliego i Luquinhasa.

Emreli odchodzi

Jeszcze do niedawna wydawało się, że władzom Legii udało się porozumieć z azerskim piłkarzem. Emreli zapewniał, że nadal pozostaje piłkarzem Legii Warszawa, przebywa obecnie na wakacjach i po powrocie poleci z drużyną na zgrupowanie do Dubaju. W międzyczasie piłkarz skontaktował się jednak z prawnikiem, we współpracy z którym rozpoczął procedurę rozwiązania kontraktu z winy klubu.

– Na razie jestem na urlopie i cieszę się wakacjami. Jestem też zawodnikiem Legii i nic więcej nie wiem. Po nowym roku prawdopodobnie wrócę do Polski i polecę z zespołem na zgrupowanie do Dubaju. Ale teraz nie myślę o tym, co się wydarzy. Potarzam: cieszę się wakacjami – zapewniał Emreli.

Azer zmienił jednak w ostatnim czasie narrację i zakomunikował klubowi, że nie zamierza lecieć z drużyną na zgrupowanie, a co więcej, że zamierza starać się o rozwiązanie kontraktu. Najprawdopodobniej piłkarz pożegna się więc z klubem z Łazienkowskiej już zimą.