Bukmacher: Robert Lewandowski Sportowcem Roku!

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca roku to najpopularniejszy w Polsce ranking sportowców, a ich kolejność na liście zależy od głosowania kibiców. Zdaniem BETFAN w nadchodzącej edycji plebiscytu za 2021 rok wszystkich potencjalnych konkurentów zdeklasuje „Lewy”. Kurs na zawodnika Bayernu Monachium i kapitana polskiej reprezentacji futbolowej to w BETFAN 1.20. To oznacza niemal pewne zdarzenie.

Sytuacja innych kandydatów do tytułu Sportowca Roku jest bardziej skomplikowana. Najbliżej do faworyta ma Anita Włodarczyk, medalistka olimpijska w rzucie młotem, która swoją sportową klasę po raz kolejny potwierdziła podczas ostatnich igrzysk w Tokio, przywożąc stamtąd złoto. Mimo pasma sukcesów sportowych i miejsca w sercach Polaków, Anitę Włodarczyk od Roberta Lewandowskiego dzieli spory dystans. Kurs na jej zwycięstwo w BETFAN wynosi 7.00, czyli sukces lekkoatletki w plebiscycie oznaczałaby 700 zł wygranej za każde postawione 100 zł. Trzecim najpoważniejszym rywalem Roberta i Anity jest Kamil Stoch, któremu Polacy zawdzięczają wiele sportowych emocji, dzięki sukcesom na krajowych i zagranicznych skoczniach. Ostatecznie temu kandydatowi zdaniem BETFAN przypadnie trzecie miejsce. Kurs na zwycięstwo Stocha wynosi aż 20.00. Zakład przy stawce 100 zł oznacza 2 000 zł wygranej, jeśli to właśnie on zgarnie tytuł sportowca roku 2021. Na kolejnych miejscach zdaniem bukmachera są: Iga Świątek i Bartosz Zmarzlik (kurs w obu przypadkach to 25.00), Wojciech Nowicki i Hubert Hurkacz (kurs na każdego to 30.00) oraz Piotr Żyła (kurs 40.00). Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas uroczystej gali 8 stycznia 2022 r.