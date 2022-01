Bologna – Inter Mediolan 🇮🇹 Typy, kursy (06.01.2022)

Bologna na pewno b臋dzie chcia艂a w czwartkowe popo艂udnie popsu膰 humor kibicom Interu, ale nie b臋dzie to 艂atwe zadanie. Szykuje si臋 naprawd臋 bardzo ciekawy mecz na Stadio Renato Dall’Ara cho膰 bukmacherzy wi臋ksze szanse daj膮 go艣ciom kt贸rzy w tym sezonie po raz kolejny maj膮 nadziej臋 na walk臋 o mistrzostwo. Inter w ostatnim czasie tylko wygrywa i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e tym razem sta膰 ich na zdobycie kolejnych trzech punkt贸w. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Bologna – Inter Mediolan zapowied藕 (czwartek, 12:30)

Gospodarze tego meczu s膮 mniej wi臋cej w 艣rodku tabeli i p贸ki co gracze z Bolonii maj膮 nadziej臋, 偶e mniej wi臋cej tak膮 postaw臋 b臋d膮 w stanie utrzyma膰 jak najd艂u偶ej. Na pewno fani licz膮 na wi臋cej, ale trudno o zdecydowanie lepsze wyniki tym bardziej, 偶e jeszcze jaki艣 czas temu gospodarze mieli trzy pora偶ki w lidze z rz臋du.

Go艣cie za to s膮 na szczycie tabeli i p贸ki co wygrywaj膮 mecz za meczem. Mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w starciu z Boloni膮 b臋d膮 w stanie zdoby膰 kolejne trzy punkty, ale na pewno gracze Interu zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e wcale nie musi by膰 to takie 艂atwe zadanie i czeka ich wbrew pozorom trudny mecz.

Bologna – Inter Mediolan nasze typy

Inter jest zdecydowanym faworytem do wygrania tego meczu. Na pewno gospodarze b臋d膮 chcieli postraszy膰 swoich rywali i da膰 z siebie wszystko. Szykuje si臋 otwarty mecz, ale Inter raczej powinien wr贸ci膰 do domu z trzema punktami.

Nasze typy Inter 1.55 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 1.65 Zagraj

Bologna – Inter Mediolan kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Inter Mediolan. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.55. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Bologna – Inter Mediolan, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 6.10.

Bologna – Inter Mediolan fakty meczowe

Go艣cie wygrali 3 mecze z rz臋du.

Inter nie straci艂 gola od 3 spotka艅.

Na ostatnich 6 mecz贸w gospodarzy w a偶 5 fani ogl膮dali mniej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

Bologna ostatnie pi臋膰 spotka艅

Sassuolo – Bologna 0:3

Bologna – Juventus 0:2

Torino – Bologna 2:1

Bologna – Fiorentina 2:3

Bologna – AS Roma 1:0

Inter ostatnie pi臋膰 spotka艅

Inter – Torino 1:0

Salernitana – Inter 0:5

Inter – Cagliari 4:0

Real Madryt – Inter 2:0

AS Roma – Inter 0:3

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Arsenal – Liverpool typy