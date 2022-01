Kacper Kozłowski piłkarzem Brighton!

Po wielu miesiącach spekulacji, Kacper Kozłowski zmienił klub. 18-latek opuszcza Pogoń Szczecin i zasila Brighton & Hove Albion. Środkowy pomocnik nie zdoła jednak zadebiutować w angielskim klubie podczas sezonu 2021/2022, gdyż od razu trafił na wypożyczenie do Royale Union St-Gilloise.

Debiut w dorosłej reprezentacji w tak młodym wieku, a także udział w Euro 2020 sprawiły, iż Kacper Kozłowski był najbardziej rozchwytywanym polskim zawodnikiem młodego pokolenia na arenie międzynarodowego. W kontekście 18-latka wymieniano wiele europejskich ekip. Ostatecznie środkowy pomocnik postanowił przenieść się do Anglii.

W środowe przedpołudnie Brighton & Hove Albion poinformowało o transferze Kacpra Kozłowskiego. Polak podpisał kontrakt do 2026 roku, a najbliższe miesiące spędzi w ekipie Royale Union St-Gilloise. To zespół zajmujący obecnie pierwsze miejsce w belgijskiej ekstraklasie.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022