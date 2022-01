Michał Kaput przechodzi do Piasta Gliwice

W środowe południe Piast Gliwice ogłosił nazwisko swojego nowego pomocnika. To Michał Kaput, który do tej pory występował w Radomiaku Radom.

Kaput w Radomiaku występował od 2018 roku. W poprzednim sezonie awansował z zespołem Dariusza Banasika do Ekstraklasy, gdzie również był zawodnikiem podstawowej jedenastki. W tej kampanii 23-latek opuścił tylko jeden ligowy mecz, z Górnikiem Łęczna. Teraz pomocnik dołączy do Piasta, który postanowił wykupić go za 400 tysięcy złotych. Umowa Kaputa z gliwickim klubem potrwa do końca sezonu 2024/25.

Trzeci transfer Piasta

Michał Kaput to już trzecie wzmocnienie Piasta w tym okienku transferowym. Wcześniej do ekipy prowadzonej przez Waldemara Fornalika dołączyli Rauno Sappinen z Flory Tallin oraz Tihomir Kostadinov z MFK Ruzomberok.

Piast rundę wiosenną PKO Ekstraklasy rozpocznie 5. lutego. Rywalem gliwiczan będzie Pogoń Szczecin.