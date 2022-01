Krzysztof Piątek wypożyczony do Fiorentiny. Włosi mają opcję wykupu

Jakiś czas temu jasne stało się, że dni Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin są raczej policzone. Mówiło się, że usługami Polaka poważnie zainteresowana jest Genoa, jednak w ostatniej chwili do gry włączył się inny włoski klub – Fiorentina.

Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano potwierdzili, że Krzysztof Piątek przeniesie się do Fiorentiny na zasadzie wypożyczenia. Klub ustalił już także szczegóły umowy z zawodnikiem i polskiego napastnika niebawem ponownie zobaczymy na boiskach Serie A.

Póki co Piątka czeka półroczne wypożyczenie, ale Fiorentina zapewniła sobie opcję wykupu 26-latka. Jeśli klub z Florencji postanowi zatrzymać napastnika na dłużej, to będzie musiał zapłacić około 17 mln euro.

Hertha Berlin centre striker Krzysztof Piatek now set to join Fiorentina, done deal as @DiMarzio reports. Agreement reached between the two clubs and personal terms agreed. 🤝🇵🇱 #Fiorentina — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2022

Powrót do Serie A

Krzysztof Piątek wraca do ligi, w której przeżywał najlepszy okres w swojej karierze. Przypomnijmy, że Polak trafił najpierw do Genui, w barwach której zdobył w przeciągu pół roku aż trzynaście bramek. Zimą napastnik przeniósł się do Milanu, gdzie początkowo również prezentował się bardzo dobrze, ale w sezonie 2019/20 spuścił nieco z tonu.

Tym samym Rossoneri podjęli decyzję o sprzedaży polskiego napastnika do Herthy. W Bundeslidze Piątek również nie potrafił się odnaleźć i stołeczny klub postanowił wystawić go na listę transferową. Jeśli 26-latek zaliczy niezłe wejście do nowego klubu, to bardzo prawdopodobne, że klub z Florencji postanowi skorzystać z klauzuli wykupu. Już latem z drużyną pożegnać się ma bowiem etatowy strzelec Fiorentiny – Dusan Vlahović.