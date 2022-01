Atalanta Bergamo – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (06.01.2022)

Pr贸buj膮ca powr贸ci膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋 Atalanta zmierzy si臋 w czwartkowe popo艂udnie z Torino. Go艣cie radz膮 sobie w tym sezonie zaskakuj膮co dobrze w grze defensywnej, czy uda im si臋 powstrzyma膰 bramkostrzeln膮 ekip臋 z Bergamo?

Atalanta Bergamo 鈥 Torino zapowied藕 (czwartek, 16:00)

Poprzednie dwie kolejki Serie A zdecydowanie nie u艂o偶y艂y si臋 po my艣li pi艂karzy Atalanty. Najpierw zesp贸艂 uleg艂 w starciu z Rom膮 (1:4), nast臋pnie zaledwie zremisowa艂 w rywalizacji ze s艂abiutk膮 Geno膮 (0:0). Brak kompletu w kt贸rymkolwiek z tych spotka艅 sprawi艂, 偶e zesp贸艂 nie wykorzysta艂 kolejnych potkni臋膰 Napoli i nie awansowa艂 na trzecie miejsce w tabeli. Atalatna jak zwykle strzela sporo bramek, trzydzie艣ci osiem zdobytych goli to obecnie trzeci najlepszy wynik w Serie A.

Obecny sezon przebiega dla zawodnik贸w Torino zdecydowanie spokojniej ni偶 jak to mia艂o miejsce w poprzednich rozgrywkach. Zesp贸艂 z Turynu zajmuje w tym momencie jedenaste miejsce w tabeli. Wyniki go艣ci na przestrzeni ostatnich tygodni tylko potwierdzaj膮 tez臋, i偶 jest to typowa dru偶yna 艣rodka stawki. Pi臋膰 poprzednich spotka艅 w lidze to dla Torino dwie wygrane, dwa remisy oraz jedna pora偶ka. Warto zaznaczy膰, 偶e zesp贸艂 straci艂 dotychczas tylko dziewi臋tna艣cie bramek, co stanowi czwarty najlepszy wynik w stawce.

Atalanta Bergamo 鈥 Torino nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 gorsze wyst臋py gospodarze w ostatnich tygodniach oraz dobr膮 gr臋 w defensywie go艣ci, naszym pierwszym typem na ten mecz b臋d膮 under 2.5 gole. Wydaje nam si臋 jednak, 偶e Atalanta tym razem b臋dzie w stanie zdoby膰 komplet punkt贸w, w ekipie go艣ci nieobecny b臋dzie chocia偶by Andrea Belotti, kt贸rego absencj臋 uzna膰 nale偶y za ogromne os艂abienie.

Atalanta Bergamo – Torino |typ: Atalanta Bergamo @1.55

Atalanta Bergamo – Torino |typ: under 2.5 gole @2.15

Atalanta Bergamo 鈥 Torino kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Atalanty: 1.55

remis: 4.25

zwyci臋stwo Torino: 6.20

Atalanta Bergamo 鈥 Torino fakty meczowe

Atalanta ma szans臋 na awans do top 3.

Torino ma czwart膮 najlepsz膮 defensyw臋 w lidze.

W dzisiejszym spotkaniu nie zagra Andrea Belotti.

Atalanta Bergamo pi臋膰 ostatnich spotka艅

Genoa 鈥 Atalanta Bergamo 0:0

Atalanta Bergamo 鈥 AS Roma 1:4

Verona 鈥 Atalanta Bergamo 1:2

Atalanta Bergamo 鈥 Villarreal 2:3

Napoli 鈥 Atalanta Bergamo 2:3

Torino pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter Mediolan 鈥 Torino 1:0

Torino 鈥 Verona 1:0

Samdoria 鈥 Torino 2:1

Torino 鈥 Bologna 2:1

Cagliari 鈥 Torino 1:1聽