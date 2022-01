Rywalizacja pomiędzy Juventusem i Napoli należy do jednej z najgorętszych w całej Italii. Bezpośrednie starcia tych ekip są gwarancją twardej gry oraz emocji, niezależnie od tego jak układa się w danym momencie sytuacja w tabeli. Tym razem to ekipa z Neapolu postrzegana jest jako faworyt tej konfrontacji. Gdzie obejrzymy mecz Juventus – Napoli?

Gdzie obejrzeć mecz Juventus – Napoli?

Wyłączne prawa do transmisji spotkań Serie A posiada w Polsce telewizja Eleven Sports. Spotkanie pomiędzy Juventusem i Napoli obejrzeć będzie można na kanale Eleven Sports 1, który w swojej ofercie posiada m.in. Canal +, Cyfrowy Polsat czy UPC.

Eleven Sports 1 w Canal +:

Kanał 126

Eleven Sports 1 w Cyfrowym Polsacie:

Kanał 225

Dostęp do wszystkich kanałów Eleven Sports można uzyskać ponadto poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu na stronie internetowej elevensports.pl

Juventus – Napoli w transmisjach bukmacherskich

Mecz Juventus – Napoli można obejrzeć również u bukmacherów:

Fortuna

STS

Juventus – Napoli na zagranicznych streamach

Wielu widzów preferuje oglądać spotkania z zagranicznym komentarzem. Z różnych względów zdarza się także, że kibice nie mają dostępu do polskich kanałów. Alternatywą w obu przypadkach są zagraniczne streamy. Jest to jednak rozwiązanie z pogranicza legalności,

które do tego nie jest zbyt bezpieczne dla naszych urządzeń. Mimo wszystko, za każdym razem najlepiej postarać się o dostęp do legalnej, bezpiecznej transmisji.