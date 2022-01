Michał Probierz nowym trenerem Bruk-Betu

Niedługo trwała przerwa Michała Probierza z ławką trenerską. 49-letni trener po dwóch miesiącach od rozstania z Cracovią stał się nowym szkoleniowcem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Jeszcze przed ostatnim meczem w 2021 roku klub z Niecieczy zwolnił Mariusza Lewandowskiego. Do spotkania zamykającego rok drużynę przygotowywał Waldemar Piątek i to również pod jego okiem piłkarze rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Po kilkudziesięciu dniach rozmów i poszukiwań ostatecznie już wiadomo, że to Michał Probierz poprowadzi piłkarzy Słoni.

Szybki powrót

Michał Probierz rozstał się z Cracovią na początku listopada, po przegranej w derbowym starciu z Wisłą. Trener wielokrotnie przyznawał, iż potrzebuje nieco odpocząć od piłki. Tym bardziej zaskakujące jest to, że tak szybko 49-latek powrócił do Ekstraklasy. W swojej karierze trenerskiej Probierz dwukrotnie sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.

Trudne zadanie w Niecieczy

Celem Michała Probierza w Niecieczy będzie utrzymać Bruk-Bet. Nie będzie to jednak najłatwiejsze zadanie. Słonie przerwę zimową spędzają na ostatnim miejscu ze stratą 6 punktów do bezpiecznego miejsca, ale mając do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy. Rundę Bruk-Bet rozpocznie 4. lutego od domowej potyczki z Jagiellonią.