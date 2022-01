Zinedine Zidane wróci na ławkę trenerską? Szkoleniowiec blisko PSG

Francuskie media są przekonane, że Zinedine Zidane niebawem powróci do pracy i obejmie Paris Saint-Germain. 49-latek najpóźniej od nowego sezonu miałby zastąpić Mauricio Pochettino.

Zinedine Zidane zakończył swoją pracę w Realu Madryt wraz z ubiegłym sezonem. Francuz od początku lipca 2021 roku pozostaje zatem bezrobotny. Wydaje się jednak, że już wkrótce może się to zmienić. Francuskie media są w zasadzie pewne, że szkoleniowiec obejmie posadę w Paris Saint-Germain, a stanie się to najpóźniej od początku kampanii 2021/22.

Odejście Pochettino

Władze klubu z Paryża podobno nie do końca dobrze oceniają pracę Mauricio Pochettino. Argentyńczyk, jak na razie, jet na dobrej drodze aby odzyskać mistrzostwo Francji. Awansował również do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz Coupa de France. Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że styl gry zespołu nie przekonuje władz PSG. Do tego dojść miał także konflikt trenera z Leonardo, a więc dyrektorem sportowym.

Los Pochettino wydaje się być przesądzony. Nowym klubem tego szkoleniowca może być Manchester United.