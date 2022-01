Sousa dla brazylijskich mediów: Reprezentacja Polski to dla mnie zakończony projekt

Paulo Sousa już na początku swojej przygody we Flamengo postanowił podbić serca brazylijskich kibiców. Portugalczyk poprosił najpierw kibiców o książkę dotyczącą historii klubu, a teraz udzielił mediom wywiadu, w którym przyznał, że praca w reprezentacji Polski to już dla niego zamknięty etap.

Od kiedy tylko Paulo Sousa postawił nogę w Brazylii, były szkoleniowiec reprezentacji Polski zaczął kreować swój wizerunek wśród tamtejszych fanów. Portugalczyk wielokrotnie podkreślał, że Flamengo to największy klub na świecie, który ma fantastycznych kibiców. Sousa bardzo często pojawia się również w brazylijskich mediach.

Sousa Zawsze pokazywałem, że nie boję się podejmować decyzji. Podjąłem decyzję o opuszczeniu rep. 🇵🇱, by prowadzić najlepszy klub na świecie. [Polska] to zakończony projekt. Teraz chcę zdobywać 🏆, by zjednoczyć niezwykły wszechświat, jakim jest Flamengo.pic.twitter.com/Hi6AWfve95 — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) January 6, 2022

Zakończony projekt

Po tym jak Paulo Sousa zakończył swoją przygodę z reprezentacją, kibice w Polsce zdecydowanie inaczej patrzą na kurtuazyjne wypowiedzi Portugalczyka. Trudno powiedzieć, czy fani Flamengo dali się już kupić pięknym słowom Sousy, ale z pewnością nie łatwo się im oprzeć.

Portugalczyk opowiedział ostatnio brazylijskim mediom o zakończeniu współpracy z reprezentacją Polski. – Zawsze pokazywałem, że nie boję się podejmować decyzji. Podjąłem decyzję o opuszczeniu reprezentacji Polski, by prowadzić najlepszy klub na świecie. [Polska] to zakończony projekt. Teraz chcę zdobywać trofea, by zjednoczyć niezwykły wszechświat, jakim jest Flamengo.