Tymoteusz Puchacz zmieni klub? Polak o krok od tureckiego giganta

Tymoteusz Puchacz może już niebawem trafić do Turcji. Zainteresowany wypożyczeniem piłkarza Unionu Berlin jest aktualny lider tureckiej ekstraklasy – Trabzonspor. Czy Polak dostanie niebawem szanse na regularną grę?

Nieudany transfer

Tymoteusz Puchacz nie zwojował Bundesligi. Trener Urs Fischer wystawiał polskiego obrońcę tylko w spotkaniach Ligi Konferencji Europy, natomiast w niemieckiej ekstraklasie Puchacz nie dostał szansy na debiut. Jakiś czas temu jasne stało się, że stołeczny klub będzie się starał wypożyczyć Polaka do innej drużyny. Od kilku tygodni najpoważniej zainteresowanym usługami Puchacza klubem był turecki Trabzonspor. Wydaje się, że Turcy dopną swego i 22-latek wkrótce odejdzie z Unionu.