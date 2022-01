Cristiano Ronaldo może odejść z Manchesteru United?

Cristiano Ronaldo miałby już latem opuścić Manchester United? Tak twierdzi dziennik Daily Star, który informuje, że Portugalczyk nie czuje się usatysfakcjonowany poziomem sportowym drużyny i nie jest zwolennikiem Ralfa Rangnicka, który niedawno objął posadę szkoleniowca Czerwonych Diabłów.

Co dalej z Cristiano Ronaldo? Od jakiegoś czasu spekuluje się, że Portugalczyk nie jest zadowolony z kierunku w jakim zmierza Manchester United, a ponadto nie dogaduje się najlepiej z Ralfem Rangnickiem. Daily Star podaje, że jeśli władze Untied zdecydują się na kontynuowanie współpracy z niemieckim trenerem w kolejnym sezonie, to Ronaldo jest gotów opuścić Old Trafford.

United bez formy

Manchester Untied zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli Premier League i jest daleki od optymalnej dyspozycji. Mówi się, że atmosfera panująca w drużynie nie jest najlepsza i współwinny takiego stanu rzeczy miałby być Cristiano Ronaldo. Czy druga przygoda Portugalczyka z Czerwonymi Diabłami potrwa zaledwie rok?

Na ten moment wydaje się mało prawdopodobne, by władze Manchesteru United zdecydowały się przedłużyć umowę z Ralfem Rangnickiem. Wiele będzie zależeć od tego, kto zostanie mianowany nowym trenerem klubu z Old Trafford. Wśród kandydatów na to stanowisko wymienia się między innymi Mauricio Pochettino i Erika Ten Haga.