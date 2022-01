Sevilla – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (09.01.2022)

Przed tygodniem Getafe niespodziewanie pokona艂o Real Madryt. Pora偶k臋 Kr贸lewskich wykorzysta艂a Sevilla, kt贸ra wygra艂a z Cadiz i zbli偶y艂a si臋 do 1. miejsca w tabeli. Teraz zesp贸艂 z Andaluzji sam zmierzy si臋 z pogromc膮 lidera La Ligi. Zach臋camy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego starcia, w kt贸rej poznaj膮 Pa艅stwo proponowane typy na mecz oraz kursy bukmacher贸w.



Sevilla – Getafe (niedziela, 16:15)

Wszystko wskazuje na to, i偶 mistrzowski tytu艂 w Hiszpanii rozstrzyga膰 si臋 b臋dzie pomi臋dzy Realem Madryt a Sevill膮. Przed 20. kolejk膮 La Ligi Sevilla traci do Kr贸lewskich 5 punkt贸w maj膮c przed sob膮 jeszcze jeden zaleg艂y mecz. Przed tygodniem pi艂karze Julena Lopeteguiego wyszarpali triumf nad Cadiz 1:0. Teraz czeka ich niemniej trudne spotkanie, pomimo tego, 偶e rozegraj膮 je przed w艂asnymi trybunami. Do Sewilli zawita Getafe, kt贸re w ostatnich tygodniach prze偶ywa prawdziwy renesans swojej formy.

Autorem niesamowitej przemiany Getafe jest Quique Sanchez Flores. Szkoleniowiec przejmowa艂 zesp贸艂 maj膮cy w swoim dorobku zaledwie jeden punkt. Floresowi uda艂o si臋 jednak wydosta膰 ponad stref臋 spadkow膮 i wyci膮gn膮膰 z pi艂karzy o wiele wi臋cej umiej臋tno艣ci i walki. Jedyn膮 rys膮 na kadencji Floresa jest haniebne odpadni臋cie z Pucharu Kr贸la przeciwko trzecioligowemu Baleares, gdy Getafe uleg艂o rywalom 0:5.

Sevilla – Getafe nasze typy

Ekipa gospodarzy mo偶e spodziewa膰 si臋 przeciwnika, kt贸ry w pierwszej kolejno艣ci b臋dzie chcia艂 nie straci膰 bramki, a nast臋pnie celowa膰 w wykorzystanie kontratak贸w. Pomimo to, ofensywny potencja艂 wicelider贸w tabeli powinien prze艂ama膰 mur obronny zespo艂u Quique Floresa.

Nasze typy Sevilla 1.58

Getafe nie strzeli gola 1.68

Sevilla – Getafe kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Sevilla. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.58. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Arsenal – Liverpool, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.85. Zwyci臋stwo go艣ci spod Madrytu wyceniane jest a偶 po kursie 6.7.

Sevilla – Getafe fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali w tym sezonie domowego meczu w lidze

Go艣cie za kadencji nowego trenera zdobyli 17 punkt贸w w 11 meczach

Go艣cie w poprzednich 5 meczach wyjazdowych w lidze zdobyli tylko 2 bramki

Sevilla ostatnie pi臋膰 spotka艅

Zaragoza – Sevilla 0:2

Cadiz – Sevilla 0:1

Sevilla – Barcelona 1:1

Sevilla – Atletico Madryt 2:1

Andratx – Sevilla 1:1, karne: 5:6

Getafe ostatnie pi臋膰 spotka艅

Getafe – Real Madryt 1:0

Getafe – Osasuna 1:0

Baleares – Getafe 5:0

Alaves – Getafe 1:1

Getafe – Athletic 0:0

