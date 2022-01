Michał Probierz jednak nie poprowadzi Bruk-Betu Termaliki?

Zaledwie dwa dni po informacji, że Michał Probierz objął Bruk-Bet Termalikę nastąpił niebywały zwrot wydarzeń. Jak się okazuje, 49-latek chce rozwiązać umowę ze Słoniami.

O całej sytuacji poinformował Przegląd Sportowy. Probierz miał poczuć się oszukany głównie w sprawie transferów. Szkoleniowiec podobno jest zdecydowany i chce rozwiązać umowę.

– Kompletnie inne były ustalenia przy podpisywaniu umowy. Chciał i był gotowy pomóc klubowi, pieniądze były sprawą drugorzędną. Ale poczuł się bardzo rozczarowany. Jeśli tak to wyglądało na początku pracy, strach pomyśleć, co byłoby dalej – opowiada osoba z otoczenia trenera cytowana przez Przegląd Sportowy.

Kto poprowadzi Bruk-Bet?

Piłkarze Bruk-Betu rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej pod okiem Waldemara Piątka, a więc trenera, który tymczasowo zastąpił Mariusza Lewandowskiego. W sobotnie popołudnie swoje pierwsze zajęcia poprowadzić miał Michał Probierz, jednak już wiemy, że do tego nie dojdzie. Klub chciałby jeszcze załagodzić sytuację i przekonać 49-latka do zmiany zdania. Szanse wydają się jednak niewielkie.