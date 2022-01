Kolejny wielki transfer z Ekstraklasy! Jakub Kamiński zostanie piłkarzem VFL Wolfsburg

Jak informuje dziennikarz portalu Sport Interia Sebastian Staszewski, Jakub Kamiński zmieni wkrótce klubowe barwy. Piłkarz Lecha przeniesie się do Bundesligi, a konkretnie do VFL Wolfsburg, które na półmetku rywalizacji plasuje się na 14. miejscu w niemieckiej ekstraklasie.

Jakub Kamiński to kolejny piłkarz klubu PKO BP Ekstraklasy, który w zimowym oknie transferowym zmieni barwy klubowe. Transfery Kacpra Kozłowskiego i Yawa Yeboaha mocno zasiliły budżety Pogoni Szczecin i Wisły Kraków. Teraz swoje zarobi także Lech Poznań, gdyż według informacji Sebastiana Staszewskiego, VFL Wolfsburg zapłaci za Jakuba Kamińskiego około 10 mln euro.

🆕‼W ciągu kilku najbliższych godzin Jakub Kamiński ma podpisać pięcioletni kontrakt z VfL Wolfsburg. Kwota transferu wyniesie 10 mln euro, czyli tylko o milion mniej niż za Jakuba Modera. Zgodnie z wolą @LechPoznan, skrzydłowy do końca sezonu zostanie w Poznaniu. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 9, 2022

W Lechu do końca sezonu

Lech Poznań mocno zabiegał o to, by utalentowany skrzydłowy pozostał w Poznaniu do końca sezonu, a Wolfsburg na takie warunki przystał. By transfer stał się faktem wystarczy jeszcze tylko podpis Kamińskiego pod kontraktem z niemieckim klubem, co – jak informuje Staszewski – ma nastąpić w przeciągu kilku najbliższych godzin.

Jakub Kamiński to wychowanek Szombierek Bytom, który w 2015 roku trafił do akademii Lecha Poznań. W barwach Kolejorza 19-letni skrzydłowy wystąpił 71 razy. W tym czasie jedenastokrotnie trafiał do siatki oraz popisał się jedenastoma asystami. Ponad połowa dorobku bramkowego piłkarza pochodzi jednak z obecnego sezonu, w którym zdobył sześć goli, do których dołożył cztery asysty.