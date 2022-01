Ekstraklasa – najważniejsze 10 meczów 2021 roku

W mijającym tygodniu kluby Ekstraklasy rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie 10 najważniejszych spotkań naszej ligi w 2021 roku. Zapraszamy do lektury!

10. Lech Poznań – Stal Mielec 1:2 (01.05.2021)

– Pomimo kryzysu, Lech Poznań to nadal topowy zespół naszej ligi. Będzie nam bardzo trudno o punkty – mówił przed ówczesnym meczem przy Bułgarskiej Włodzimierz Gąsior, trener Stali Mielec. Zespół z Podkarpacia walczył o ligowy byt z Podbeskidziem Bielsko-Biała i na ostatnią część sezonu nieoczekiwanie zatrudnił właśnie Gąsiora. Mielczanie bardzo potrzebowali punktów, ale nikt nie przypuszczał, że zdobędą je w takich okolicznościach właśnie w Poznaniu. Jeszcze do 89. minuty to Kolejorz prowadził 1:0, ale koniec końców triumfowała Stal. Samobójcza bramka Wasyla Krawecia oraz trafienie De Amo padły po… dwóch wyrzutach z autu Petteriego Foreslla. Punkty wywalczone w stolicy Wielkopolski były nieocenione, a Stal później oczywiście pozostała w Ekstraklasie.

9. Warta Poznań – Śląsk Wrocław 2:3 (09.05.2021)

Prawdopodobnie, gdyby nie zwycięstwo Śląska w Grodzisku Wielkopolskim 9 maja mielibyśmy niebywałą sensację w postaci awansu do europejskich pucharów Warty Poznań. Opisywany mecz był spotkaniem przedostatniej kolejki sezonu i dzięki wygranej piłkarze Jacka Magiery na finiszu wyprzedzili Zielonych. Cały mecz lepiej rozpoczął się dla Warty, która prowadziła po trafieniu Nawrockiego. Śląsk odpowiedział za to aż trzema golami autorstwa Exposito (2x) oraz Picha. W samej końcówce kontaktową bramkę dla Warty zapewnił jeszcze Mario Rodriguez. Tydzień później, podczas ostatniej serii gier, Śląsk zremisował ze Stalą Mielec; tymczasem Warta pokonała Cracovię. Obie drużyny w tabeli zrównały się punktami, ale bilans bezpośrednich spotkań zadecydował o tym, że 4. miejsce zajęli wrocławianie i to oni kilkanaście tygodni później wystąpili w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

8. Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 5:1 (27.11.2021)

Przy okazji 8. miejsca przeskakujemy do obecnego sezonu. 27 listopada Pogoń Szczecin potwierdziła, że na wiosnę poważnie będzie liczyć się w walce o mistrzowski tytuł. Portowcy zmierzyli się z bezpośrednim rywalem z czołówki, Lechią i ograli gdańszczan aż 5:1. Wynik rzutem karnym otworzył Damian Dąbrowski, jednak szybko do wyrównania doprowadził Łukasz Zwoliński. Następnie oglądaliśmy już tylko koncert Pogoni, dla której strzelali Zahović (2x), Kucharczyk i Kowalczyk. Bohaterem był również Kamil Grosicki, który zanotował aż 3 asysty.



7. Górnik Zabrze – Lech Poznań 1:3 (30.07.2021)

Pozostajemy w sezonie 2021/22. Jeszcze w lipcu niewielu wierzyło, że ta runda może tak udanie ułożyć się dla Lecha Poznań. Piłkarze Macieja Skorży tylko zremisowali podczas 1. kolejki z Radomiakiem 0:0, a drugie spotkanie w Zabrzu rozpoczęli od szybkiej straty gola z rzutu karnego. Kolejorz potrafił jednak odrobić straty i to ze sporą nawiązką. Nie było to oczywiste, bowiem w poprzednich latach z reguły, gdy Lech przegrywał, to nie dawał rady już odwrócić niekorzystnego rezultatu. Tym razem do tego jednak doszło, a złożyły się na to gole Kamińskiego, Ishaka oraz Skórasia. Lech, jak się okazało, poszedł za ciosem. Dwa tygodnie później poznaniacy awansowali na pozycję lidera, której nie oddali do dzisiaj.

6. Stal Mielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (15.03.2021)

Przy okazji 6. miejsca wracamy do sezonu 2020/21 i walki o ligowy byt. O nim w sporej mierze przesądziła bezpośrednia batalia dwóch zainteresowanych, chociaż doszło do niej jeszcze w marcu. Podbeskidzie prowadziło w Mielcu 1:0 po golu Bilińskiego i wydawało się, że dzięki temu będzie mogło dobić ostatnią w tabeli Stal. Gospodarze nie złożyli jednak broni i w drugiej połowie najpierw odrobili straty po bramce Getingera. Zwycięstwo drużynie z Podkarpacia dało trafienie Marcina Flisa. Wynik 2:1 spowodował, że Stal na nowo zaczęła liczyć się w walce o utrzymanie, a jak ona się skończyła doskonale wiemy.

5. Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna 1:2 (5.12.2021)

Wiele wskazywało na to, że walka o utrzymanie nie będzie dotyczyła Górnika Łęczna, który przez długi czas okupował ostatnie miejsce w tabeli. Nowe życie w zespole z Lubelszczyzny dało spotkanie w Białymstoku na początku grudnia. Górnik już do przerwy prowadził 2:0 po dublecie Damiana Gąski. Jagiellonia przez długi czas nie potrafiła odpowiedzieć, a gol Israela Puerto z końcówki okazał się już tylko łabędzim śpiewem. Górnik Łęczna tym samym rozpoczął serię 3 triumfów z rzędu i na finiszu roku wydostał się ponad strefę spadkową. Zapowiada nam to niezwykle ciekawą i zaciętą walkę na dole tabeli do maja.

4. Piast Gliwice – Legia Warszawa 4:1 (24.10.2021)

Znów przenosimy się do obecnej kampanii. 24 października przesądzony został los Czesława Michniewicza, którego Legia wybrała się do Gliwic. Wciąż obecnym mistrzom kraju szans nie dał Piast, który szybko otworzył wynik dwoma trafieniami Alberto Torila. Odpowiedź Ernesta Muciego i gol kontraktowy niewiele dał, bowiem po przerwie trzecią bramkę znów dołożył Toril, a wynik na 4:1 ustalił Stojiljković. Porażka Legii spowodowała, że ta kontynuowała pasmo przegranych, a od następnego meczu zespół poprowadził już Marek Gołębiewski. Tymczasem Piast wcale nie poszedł za ciosem i do końca rudny punktował mocno w kratkę.

3. Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:3 (16.05.2021)

Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której bez względu na wynik, obie ekipy po meczu przystępują do świętowania. Tak było 16 maja w Szczecinie, gdy Pogoń rywalizowała z Rakowem. Na boisku górą był Raków, który po trafieniach Arsenicia, Iviego oraz Araka wygrał 3:1. Honorowe trafienie dla Pogoni zdobył Adam Frączczak, co było dla niego o tyle wyjątkowe, że wpisał się na listę strzelców, jako Portowiec po raz 70. Po samym spotkaniu Raków mógł oficjalnie cieszyć się z wicemistrzostwa Polski, natomiast Pogoń dumnie założyła brązowe medale.

2. Lech Poznań – Górnik Zabrze 2:1 (19.12.2021)

O jednym meczu tych drużyn pisaliśmy już wyżej, teraz pora wspomnieć o spotkaniu rewanżowym w Poznaniu. Podczas ostatniej kolejki w 2021 roku Lech przegrywał z Górnikiem 0:1 po trafieniu Jesusa Jimeneza. Ponownie jednak Kolejorz pokazał, że Maciej Skorża znacząco wpłynął na metal piłkarzy. Najpierw wyrównał Kvekve, a w szalonej końcówce zwycięstwo Lechowi zapewnił Antonio Milić. Lider zwiększył swoją przewagę nad Pogonią do 4 punktów wykorzystując potknięcie szczecinian w starciu z Wartą. Niewykluczone, że ten mecz i 3 oczka wyszarpane przez Lecha będą mieć spore znaczenie w kontekście walki o tytuł 2021/22.

1. Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 4:2 (03.04.2021)

Na najwyższym stopniu podium musi znaleźć się starcie, które prawdopodobnie rozstrzygnęło losy mistrzostwa Polski w 2021 roku. W wielkanocną sobotę Pogoń wybierała się do Stolicy ze stratą 4 punktów i nadziejami na zbliżenie się do Legii. Obrońcy tytułu nie pozostawili jednak gościom złudzeń i już po 30 minutach prowadzili 4:0. Gole zapewnili Mladenović, Pekhart (2x) oraz Wieteska. Portowcy odpowiedzieli zdobyczami Frączczaka oraz Drygasa, ale to za mało, by myśleć o potencjalnym remisie. Legia odskoczyła po tym meczu na 7 oczek i już nikt nie był w stanie powstrzymać jej przed zdobyciem tytułu.

Co w 2022?

Rundę wiosenną PKO Ekstraklasy rozpoczniemy 4 lutego. Jesteśmy przekonani, że przed nami pasjonujące 4 miesiące walki o mistrzostwo, europejskie puchary oraz utrzymanie. Już w samym lutym czekają nas być może kluczowe mecze dla 2022 roku – na czerwono w kalendarzu wypada zaznaczyć sobie chociażby terminy meczów Lechii czy Pogoni z Lechem.