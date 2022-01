Oficjalnie: Marek Papszun podpisał nową umowę z Rakowem Częstochowa!

Koniec spekulacji dotyczących przyszłości Marka Papszuna. Szkoleniowiec Rakowa uzgodnił nową umowę z zespołem. Kontrakt będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023.

Dalsza praca Papszuna w Częstochowie nie była taka pewna. Do 47-latka zgłosiła się Legia Warszawa, która wyrażała chęć zatrudnienia szkoleniowca. W najbliższym czasie do przeprowadzki trenera nie dojdzie. Marek Papszun uzgodnił bowiem nowy kontrakt z Rakowem.

Marek Papszun zostaje w Częstochowie

Jak poinformował klub, Marek Papszun uzgodnił warunki nowego umowy, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023.

W takich słowach o porozumieniu wypowiedział się sam trener – Przez ostatnie lata klub rozwijał się w szybkim tempie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją misję i walczyć o to, by ta tendencja się utrzymała. Raków wiele dla mnie znaczy i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Chciałbym podziękować za zaufanie władzom klubu. Wraz ze sztabem i zespołem zrobimy wszystko, by wspinać się na coraz wyższy poziom i dawać radość kibicom w Częstochowie.